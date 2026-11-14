O râpă uriaşă, formată în urmă cu milioane de ani, se tot măreşte. Într-o bună zi, ar putea deveni un ocean

O râpă uriaşă din Statele Unite, formată după o fractură a scoarţei terestre, continuă să se extindă şi să modifice treptat peisajul din sud-vestul ţării. Cunoscută sub numele de Riftul Rio Grande, formaţiunea geologică se întinde pe aproximativ 415.000 kmp şi este una dintre puţinele zone de acest tip active sau recent active de pe planetă. Unii geologi consideră că, într-un viitor extrem de îndepărtat, extinderea sa ar putea duce chiar la formarea unui ocean.

Riftul Rio Grande se numără printre cele doar cinci rifturi continentale active sau recent active din lume. Potrivit WP.pl, care citează platforma New Mexico Nomad, această zonă tectonică se lărgeşte în continuare şi contribuie la transformarea lentă a reliefului din sud-vestul Statelor Unite.

Deşi numele său este asociat cu râul Rio Grande, formaţiunea este mult mai extinsă decât valea prin care curge acesta. Râpa se întinde pe 415.000 kmp, o suprafaţă comparabilă cu cea a Suediei sau cu suprafaţa cumulată a Poloniei şi Portugaliei.

Riftul Rio Grande se întinde pe sute de mii de kilometri pătraţi

Zona tectonică începe din centru statului Colorado şi se întinde spre sud, până aproape de Parcul Naţional Big Bend din Texas. Pe acest teritoriu se află un sistem complex de depresiuni şi lanţuri muntoase, care depăşeşte cu mult limitele văii râului Rio Grande.

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Riftul reprezintă o regiunea în care scoarţa terestră este supusă unor procese de întindere. Aceste mişcări au contribuit la formarea depresiunilor şi a munţilor care caracterizează astăzi peisajul.

Potrivit sursei citate, unii geologi iau în calcul posibilitatea ca Riftul Rio Grande să continue să se extindă până când, într-un viitor destul de îndepărtat, ar putea deveni un ocean.

Deocamdată este cert că regiunea rămâne activă din punct de vedere geologic şi continuă să se lărgească treptat.

Cum s-a format uriaşa fractură geologică din Statele Unite

Procesul de formare a Riftului Rio Grande a început în urmă cu aproximativ 29 până la 25 de milioane de ani, într-o perioadă în care mişcările scoarţei terestre au început să transforme regiunea.

În urmă cu aproximativ 20 milioane de ani, interiorul continentului a început să se fractureze. În timp ce Platoul Colorado a rămas relativ stabil, teritoriile aflate la sud, vest şi est de acesta au început să coboare, ceea ce a dus la apariţia unor depresiuni.

Succesiunea acestor zone joase, situate la est de platou, a format treptat Riftul Rio Grande.

Procesul a fost însoţit de activitate tectonică la marginile formaţiunii. Cutremurele produse de-a lungul limitei estice au contribuit la ridicarea lanţurilor muntoase din centrul statului New Mexico.

De ce râul Rio Grande traversează această zonă tectonică

Istoria râului Rio Grande este strâns legată de evoluţia riftului, însă cele două formaţiuni nu au apărut în acelaşi timp.

Majoritatea geologilor consideră că Rio Grande a devenit un râu important în urmă cu aproximativ unul până la două milioane de ani, când zăpada a început să se acumuleze în mod regulat la altitudinile mari ale Munţilor Stâncoşi, formaţi relativ recent la scară geologică.

Apa provenită din topirea zăpezilor a coborât din Colorado spre New Mexico şi a urmat depresiunile deja existente, create anterior de procesele tectonice.

Astfel, spre deosebire de numeroase alte râuri care îşi sapă treptat propriile văi, Rio Grande a profitat de un traseu natural format cu mult timp înainte de apariţia sa.

Cursul său străvechi traversa depresiunile Upper Arkansas, San Luis, Espanola şi Albuquerque. În acea perioadă, râul avea aproximativ 550 de kilometri lungime şi ajungea până în apropierea localităţii Socorro, din New Mexico.