Video O româncă din Italia a murit în urma unui incendiu izbucnit în locuinţa sa

O româncă de 44 de ani, care avea grijă de un italian în vârstă de 98 de ani, a murit într-un incendiu.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 09:11

Apartamentul din Brindisi în care cei doi se aflau a fost cuprins de flăcări uriaşe.

Aceştia nu s-au putut salva şi şi-au pierdut viaţa în somn din cauza inhalării de fum.

Cauza incendiului nu este momentan cunoscută, dar se crede că ar fi vorba de un scurt circuit.

