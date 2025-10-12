O româncă de 44 de ani, care avea grijă de un italian în vârstă de 98 de ani, a murit într-un incendiu.

Apartamentul din Brindisi în care cei doi se aflau a fost cuprins de flăcări uriaşe.

Aceştia nu s-au putut salva şi şi-au pierdut viaţa în somn din cauza inhalării de fum.

Cauza incendiului nu este momentan cunoscută, dar se crede că ar fi vorba de un scurt circuit.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰