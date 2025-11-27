Antena Meniu Search
Românca Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women’s Nations League, Germania - Spania

O brigadă românească va arbitra prima manță a finalei UEFA Women’s Nations League, dintre Germania și Spania, care va avea loc vineri, 28 noiembrie.

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 08:04
Iuliana Demetrescu

Prima manță a finalei Germania – Spania este programată pe 28 noiembrie, de la 21.30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern.

Iuliana Demetrescu a fost delegată de UEFA să conducă la centru partida. Ea va fi ajutată la cele două linii de arbitrele-asistente Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov, cel de-al patrulea oficial fiind croata Ivana Martincic.

De asemenea, camera VAR va fi tot în responsabilitatea României, echipa de aici fiind formată din Cătălin Popa (VAR) și Ovidiu Hațegan (AVAR).

Returul finalei va avea loc marți, 2 decembrie, la Madrid.

romanca iuliana demetrescu finala uefa
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
O fată de 11 ani din Timișoara, înjunghiată de propria mamă, în timp ce dormea. Ar fi vorba de o răzbunare
