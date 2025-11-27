Românca Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women’s Nations League, Germania - Spania

O brigadă românească va arbitra prima manță a finalei UEFA Women’s Nations League, dintre Germania și Spania, care va avea loc vineri, 28 noiembrie.

Prima manță a finalei Germania – Spania este programată pe 28 noiembrie, de la 21.30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern.

Iuliana Demetrescu a fost delegată de UEFA să conducă la centru partida. Ea va fi ajutată la cele două linii de arbitrele-asistente Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov, cel de-al patrulea oficial fiind croata Ivana Martincic.

De asemenea, camera VAR va fi tot în responsabilitatea României, echipa de aici fiind formată din Cătălin Popa (VAR) și Ovidiu Hațegan (AVAR).

Articolul continuă după reclamă

Returul finalei va avea loc marți, 2 decembrie, la Madrid.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰