Paramount i-a promis lui Trump schimbări radicale la CNN dacă o ajută să cumpere Warner Bros

Directorul executiv al Paramount Skydance, David Ellison, fiul lui Larry Ellison, cofondatorul Oracle și al doilea cel mai bogat om din lume, i-ar fi promis lui Trump că, în cazul în care va cumpăra Warner Bros, va face schimbări radicale la postul de televiziune CNN, care critică frecvent activitatea Casei Albe, relatează The Wall Street Journal, citând surse.

Potrivit The Wall Street Journal, David Ellison ar fi făcut această promisiune în ultimele zile, în timpul unei vizite la Washington, într-o întâlnire cu oficiali ai administrației. Trump le‑ar fi spus apropiaților săi că dorește o nouă conducere la CNN, precum și schimbări în grila de programe a canalului, pe care îl critică frecvent. Warner Bros. Discovery deţine canalul CNN.

În plus, tatăl lui David Ellison, miliardarul şi cofondatorul Oracle, Larry Ellison, al doilea cel mai bogat om din lume şi apropiat al lui Trump, l-a sunat pe președintele SUA vineri, 5 decembrie, imediat după anunțul acordului dintre Warner Bros şi Netflix, pentru i se plânge că aprobarea tranzacției ar afecta concurența şi piața.

Paramount s‑a asociat cu firma ginerelui lui Trump, Jared Kushner

Grupul media Paramount Skydance nu a renunțat la ideea de a prelua Warner Bros. Discovery, chiar dacă Netflix părea favorit pentru fuziune. Luni, Paramount a lansat o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros, în valoare de 108,4 miliarde de dolari, încercând să blocheze acordul cu Netflix. Conducerea Warner a declarat că își menține sprijinul pentru acordul cu Netflix, ceea ce arată că lupta pentru controlul companiei este departe de final.

Presa americană scrie că Warner Bros. ar fi semnat un acord de exclusivitate cu Netflix. Adică s-a angajat să negocieze doar cu Netflix într-o anumită perioadă în care nu are voie să discute oferte similare cu alți potențiali cumpărători.

Ellison susține că oferta Paramount este mai avantajoasă pentru acționari decât cea a Netflix, în special pentru că oferă cu 18 miliarde de dolari mai mult în cash și susține că are șanse mai mari să fie aprobată de autoritățile de reglementare. Pentru a contracara oferta Netflix, Paramount s‑a asociat cu fonduri suverane din Orientul Mijlociu și cu firma Affinity Partners, deținută de ginerele lui Trump, Jared Kushner. Paramount afirmă că investitorii externi nu vor influența politica de conținut a companiei.

Oferta ostilă a Paramount

Oferta Paramount este de 30 dolari pe acțiune pentru întreaga companie Warner, incluzând studiourile, divizia de streaming și canalele prin cablu. Conform Financial Times, familia Ellison și fondul RedBird Capital sunt pregătite să aducă un capital propriu de 40,7 miliarde de dolari, restul finanțării urmând să provină din fonduri suverane din Arabia Saudită, Abu Dhabi și Qatar, precum și de la Affinity Partners.

Reamintim că pe 5 decembrie, Netflix a anunțat intenția de a achiziționa o parte din active, respectiv diviziile de film, televiziune și streaming ale Warner Bros. Discovery, într-o tranzacție evaluată la 82,7 miliarde de dolari (inclusiv datorii). În tranzacţie intră și HBO care fac parte din același grup media.

Oferta Netflix a fost criticată de politicieni din ambele partide și de sindicatele de la Hollywood, care susțin că va duce la pierderi de locuri de muncă și creșteri de preț pentru consumatori.

Președintele Donald Trump a declarat luni că fuziunea dintre Netflix și Warner Bros. Discovery ar putea ridica probleme serioase de concurență, având în vedere că Netflix "are deja o cotă mare de piață". Dacă va fi finalizat, acordul ar spori semnificativ puterea companiei pe piața globală de streaming. Trump a mai spus că se va implica personal în procesul de aprobare a tranzacției, deși nu a precizat explicit dacă o susține sau se opune.

Ted Sarandos, CEO‑ul Netflix, a discutat cu Trump la Casa Albă

Bloomberg a dezvăluit pe 7 decembrie că Ted Sarandos, CEO‑ul Netflix, o companie care nu se afla în relaţii bune cu Trump, s‑a deplasat la Casa Albă la mijlocul lunii noiembrie pentru o întâlnire cu preşedintele american. Timp de mai bine de o oră, cei doi au discutat mai multe subiecte, inclusiv potențiala achiziție a Warner Bros. Trump ar fi afirmat atunci că Warner Bros. ar trebui să vândă celui care oferă cel mai mult. Sarandos a fost de acord și i‑a explicat lui Trump că Netflix nu va deține un monopol de piață, subliniind că platforma a pierdut abonați în trecut și că nu deține rețele TV sau canale de cablu, spre deosebire de alți jucători media.

El a argumentat că Netflix concurează nu doar cu alte servicii de streaming, ci și cu televiziuni tradiționale și YouTube. Chiar și după achiziția Warner Bros., Netflix ar deveni, în SUA, comparabil ca dimensiune doar cu YouTube, ceea ce, în opinia sa, nu ar duce la un monopol. Sarandos ar fi plecat cu impresia că Trump nu se va opune tranzacției şi că familia Ellison și-a supraestimat avantajul politic iar oferta lor va fi sub cea a Netflix.

Netflix nu se afla în relaţii bune cu Trump

Vara trecută cofondatorul Netflix Reed Hastings a anunţat că o susţine pe Kamala Harris şi că a donat 7 milioane de dolari pentru campania acesteia în cursa prezidenţială. Vestea a inflamat electoratul lui Donald Trump iar numărul dezabonărilor la Netflix s-a triplat în SUA. În plus, aliații lui Donald Trump au îndemnat de mai multe ori la boicotarea Netflix, pe motiv că este "woke", adică promovează convingeri progresiste și valori de stânga, cu filme în care albii sunt personaje negative, iar eroii sunt mereu personaje de culoare sau LGBTQ.

