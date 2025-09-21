A început goana după bere la festivalul Oktoberfest din Germania. Până pe 5 octombrie valuri de bere şi celebrii cârnaţi nemţeşti, vor sta la dispoziţia doritorilor. În acest an, între şase şi şapte milioane de vizitatori sunt aşteptaţi în cele 16 zile ale festivalului spumos. Evenimentul a început însă cu temperaturi foarte ridicate. Au fost aproape 31 de grade la Munchen, cea mai caldă zi de Oktoberfest din istoria evenimentului. Mai multor participanţi li s-a făcut rău, iar medicii au avut peste 500 de intervenţii.

Sute de oameni s-au înghesuit dis de dimineaţă să fie primii care ridică halba la Festivalul Oktoberfest. Scenele au devenit o tradiţie familiară la începutul festivalului din Germania.

În mod tradiţional, prima halbă de la Oktoberfest a mers către prim-ministrul bavarez, iar în câteva minute berea a început să curgă.

"Prima mea dată la Oktoberfest. Mă aştept la multă cultură. Ar trebui să fie o zi cu adevărat grozavă" a spus un participant.

Bere şi mâncare tradiţională pentru turişti din toate colţurile lumii

Localnici şi oameni veniţi din toate colţurile lumii, s-au grăbit să prindă un loc cât mai bun în corturile sau pe terasele amplasate în centrul oraşului.

"Oktoberfest înseamnă pentru mine acasă" a spus un participant.

"Oktoberfest înseamnă prieteni buni, momente distractive şi multă bere" a mai spus cineva.

⁠Nu doar berea a fost în centrul atenţiei. Tarabele cu mâncare tradiţională şi parada cu trăsuri, dansatori şi fanfară au creat un spectacol total. În acest an, între şase şi şapte milioane de vizitatori sunt aşteptaţi în cele 16 zile ale festivalului.

Temperaturi şi preţuri mai mari decât anul trecut

Preţul pentru o halbă de un litru este între 14 şi 16 euro, ceva mai mari decât anul trecut. Autorităţile au luat măsuri de securitate sporite pentru marea sărbătoare.

Evenimentul de anul acesta a început însă cu temperaturi caniculare. Căldura a transformat corturile unde se adună oamenii să bea în adevărate saune. 30,7 grade a fost temperatura indicată de termometrele din Munchen. A fost cea mai caldă zi de Oktoberfest de la începutul măsurătorilor în 1879. Mai multor participanţi li s-a făcut rău, iar medicii au avut peste 500 de intervenţii.

