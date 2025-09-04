Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Olanda renunță la acuzațiile împotriva a trei suspecți în dosarul furtului tezaurului dacic

Ministerul Public din Olanda a anunţat, joi, că trei dintre cei patru suspecţi în cazul furtului coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări de aur dacice, expuse la Assen, nu vor fi urmăriți penal. Procurorii olandezi consideră că implicarea suspecţilor a fost prea redusă pentru a fi dovedită legătura directă cu jaful, scrie NL Times.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 18:22
Olanda renunță la acuzațiile împotriva a trei suspecți în dosarul furtului tezaurului dacic Coiful de la Coţofeneşti. 25 ianuarie 2025 - ProfiMedia

Ministerul Public (OM) consideră că rolul lor a fost prea mic pentru a justifica trimiterea în judecată. "Deși i-au sprijinit pe principalii suspecți prin acțiuni auxiliare, OM apreciază că nu se poate dovedi că aceștia știau că faptele lor erau legate de furt", a anunțat instituția joi, citată de NL Times

Patru piese de artă românească de mare valoare au fost furate la 25 ianuarie 2025. Obiectele sustrase făceau parte din expoziția "Dacia - Regatul de aur și argint". Printre acestea se află celebrata cască de aur de la Coțofenești și trei brățări de aur. Trei bărbați din Heerhugowaard sunt principalii suspecți și se află în arest, scrie NL Times.

Un singur co-inculpat va fi trimis în judecată

Articolul continuă după reclamă

OM a precizat că doar un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard, co-inculpat, va fi trimis în judecată. El este suspectat că a furat plăcuțe de înmatriculare și este citat pentru o audiere cu ușile închise la Ministerul Public.

Principalii suspecți sunt acuzați de furt și de distrugerea muzeului prin detonarea unei bombe artizanale cu artificii, un dispozitiv de tip flashbanger Ti-Rex, la intrarea de marfă din spatele instituției. Jan B., 20 de ani, și Bernhard Z., 35 de ani, sunt de asemenea suspectați că au furat mașina folosită la fugă, care a fost ulterior incendiată.

Vehiculul a părăsit muzeul după furt și a fost găsit mai târziu ars complet sub un viaduct, în apropiere de Rolde. B. a declarat că Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, ar fi fost creierul jafului.

Toți cei trei suspecți principali își folosesc dreptul de a păstra tăcerea.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

coiful dacic coiful de la cotofenesti olanda suspecti
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc
De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una?
Observator » Ştiri externe » Olanda renunță la acuzațiile împotriva a trei suspecți în dosarul furtului tezaurului dacic