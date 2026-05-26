Zeci de pacienți cu Ebola au fugit din spitalele din Congo după ce rudele au atacat medicii

Medicii care activează în prima linie a luptei împotriva Ebola în Congo, confruntându-se deja cu lipsuri de provizii de bază, se confruntă acum și cu atacuri asupra unităților lor medicale și cu fuga pacienților, pe măsură ce virusul se răspândește rapid. Cel puțin trei astfel de atacuri au avut loc în provincia Ituri, în nord-estul țării, unde au fost raportate primele cazuri de Ebola şi de unde au fugit peste 20 de pacienţi.

Atacurile amintesc de violențele pe scară largă care au vizat unitățile sanitare în timpul unei epidemii din estul Republicii Democrate Congo din 2018-2020, care a ucis peste 25 de angajaţi din domeniul sănătății, potrivit Reuters.

Unele au fost comise de civili care erau supărați că nu își puteau îngropa apropiaţii sau erau convinși că focarul era o farsă. Afluxul de bani și forță de muncă într-o zonă care se simțise neglijată în timpul deceniilor de conflict și criză umanitară a stârnit suspiciuni locale cu privire la motivele reale ale creșterii bruște a interesului.

O dinamică similară pare să se manifeste și acum, a declarat Dr. Richard Lokodu, directorul medical al Spitalului General de Referință Mongbwalu, care a fost atacat mai întâi sâmbătă și din nou duminică.

"Există o negare a existenței bolii în rândul populației, unii membri dorind să revendice cadavrele cazurilor suspecte și/sau confirmate", a spus el.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență de sănătate publică de interes internațional focarul tulpinii rare Bundibugyo de Ebola, al treilea ca mărime de acest fel înregistrat vreodată.

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis duminică că până acum au existat peste 900 de cazuri suspecte în epidemie, inclusiv 101 cazuri confirmate.

Luni, Tedros a declarat că au existat 220 de decese suspectate în actualul focar de Ebola și că o întârziere în detectarea cazurilor înseamnă că echipele de intervenție "recuperează decalajul".

Pacient mort în timp ce încerca să fugă

La Spitalul General de Referință Mongbwalu, situat în orașul Mongbwalu, unde au fost raportate numeroase cazuri, 18 pacienți cu Ebola au fugit sâmbătă, după ce "persoane neidentificate" au incendiat corturile ridicate de organizația caritabilă medicală Medici fără Frontiere, unde pacienții erau izolați, a declarat Lokodu.

"Așadar, avem un caz confirmat de Ebola care continuă să circule în comunitate", a spus Lokodu.

Duminică, spitalul a fost subiectul a patru valuri de atacuri din partea unor tineri mobilizați de rudele unui lider religios creștin care a murit de Ebola, a declarat el.

Alți șapte pacienți au scăpat, iar poliția și soldații congolezi au fost nevoiți să se mobilizeze pentru a restabili ordinea.

Un pacient suspect de Ebola, care se afla în stare critică cu hemoragie, a murit în cel de-al doilea atac în timp ce încerca să fugă din pat, a adăugat Lokodu.

Autorii atacurilor doreau să ia trupurile victimelor Ebola ca să le înmormânteze.

Cadavrele victimelor Ebola sunt extrem de contagioase după moarte, iar înmormântările nesigure - în care membrii familiei manipulează corpul fără echipament de protecție adecvat - reprezintă un factor principal de transmitere.

Istorie lungă de atacuri asupra centrelor de tratament pentru Ebola

Angajaţii din domeniul sănătății s-au confruntat cu o serie de atacuri din partea unor gloate furioase în timpul epidemiei de Ebola din Africa de Vest din 2013-2016, cea mai mare înregistrată vreodată, unii dintre aceștia acuzându-i de răspândirea virusului.

Însă fenomenul a explodat în timpul epidemiei din 2018-2020 din estul Congo-ului, o regiune marcată de insecuritate și neîncredere față de autorități.

Pe lângă manifestările spontane de furie din partea comunităților locale, numeroase atacuri au fost comise de grupuri de miliții care doreau să exploateze epidemia în scopuri politice și financiare, au descoperit cercetătorii.

Se crede că focarul actual a apărut în Ituri, înainte de a se răspândi în provinciile Kivu de Nord și de Sud - inclusiv în zonele aflate sub controlul rebelilor M23 susținuți de Rwanda - și peste graniță, în Uganda vecină.

Luni, Uganda a raportat încă două cazuri confirmate de Ebola, numărul total de cazuri din țară ajungând la șapte.

