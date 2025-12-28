O nouă formă de diabet, recunoscută la nivel internaţional: "Aproape la fel de frecvent ca HIV/SIDA"

Anul acesta, Federația Internațională de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea formă de diabet, după decenii de controverse. Acum îndeamnă alte autorități din domeniul sănătății, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să urmeze exemplul.

Diabetul de tip 5 este rareori discutat sau cercetat și totuși se crede că afectează până la 25 de milioane de oameni din întreaga lume, în special pe cei din țările cu venituri mici și medii, unde accesul la îngrijire medicală este limitat, relatează Science Alert.

A fost descris pentru prima dată în 1955 în Jamaica, apoi uitat timp de mulți ani. Chiar și odată ce a fost recunoscut de OMS în anii 1980, diagnosticul a creat controverse.

Timp de șapte decenii, oamenii de știință au dezbătut dacă există diabetul de tip 5, iar în 1999, OMS a retras clasificarea din cauza lipsei de dovezi.

Până în prezent, nu există un acord cu privire la modul de diagnosticare a diabetului de tip 5 sau la modul de tratament al acestuia.

Spre deosebire de diabetul de tip 1, 2, 3c și diabetul gestațional, diabetul de tip 5 nu este legat de obezitate, stil de viață, sarcină sau sistemul imunitar. În schimb, pare să provină din malnutriție.

Cunoscut anterior sub numele de diabet zaharat asociat malnutriției (MRDM), această formă de diabet este frecvent diagnosticată confundat cu alte tipuri.

Și totuși, deoarece rezistența la insulină nu pare a fi cauza principală a diabetului de tip 5, tratamentele existente ar putea să nu ajute. De fapt, acestea pot chiar dăuna.

"Înțelegerea tipurilor specifice de diabet pe care le are o persoană este crucială pentru oferirea tratamentului potrivit", a explicat în luna mai Craig Beall, cercetător în domeniul diabetului la Universitatea din Exeter.

De ani de zile, Meredith Hawkins, endocrinolog la Institutul Global de Diabet al Colegiului de Medicină Albert Einstein, a solicitat recunoașterea la nivel global a diabetului de tip 5, care afectează de obicei persoanele din Asia și Africa care se confruntă cu insecuritate alimentară severă.

"Diabetul asociat cu malnutriția este mai frecvent decât tuberculoza și aproape la fel de frecvent ca HIV/SIDA, dar lipsa unui nume oficial a împiedicat eforturile de diagnosticare a pacienților sau de găsire a terapiilor eficiente", a declarat Hawkins la începutul acestui an.

"Sper că această recunoaștere formală ca diabet de tip 5 va duce la progrese împotriva acestei boli neglijate de mult timp, care debilește grav oamenii și este adesea fatală”, a declarat Hawkins.

Federația Internațională de Diabet (IDF) este o alianță globală a peste 250 de asociații naționale de diabet din peste 160 de țări și teritorii. Înființată în 1950, IDF este dedicată îmbunătățirii vieții persoanelor cu diabet și a celor expuse riscului, precum și promovării îngrijirii, prevenirii și vindecării diabetului la nivel mondial.

