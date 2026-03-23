ONU: Clima planetei este în stare de urgență. Fiecare indicator climatic cheie clipește în roșu

Clima Pământului se află într-o "stare de urgență", potrivit Națiunilor Unite, care au avertizat că este mai dezechilibrată decât în ​​orice alt moment din istoria observată.

de Redactia Observator

la 23.03.2026 , 18:48
ONU: Clima Pământului este în stare de urgență. Fiecare indicator climatic cheie clipește în roșu ONU: Clima Pământului este în stare de urgență. Fiecare indicator climatic cheie clipește în roșu - Profimedia

Organizația Meteorologică Mondială (OMM), care este agenția meteorologică a ONU, a prezis că schimbările rapide și la scară largă ale climei globale din ultimele decenii vor declanșa repercusiuni dăunătoare care vor dura secole, relatează Sky News.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă duce la încălzirea globală și la topirea gheții.

Raportul anual al OMM privind "starea climei globale", publicat luni, a evidențiat, de asemenea, impactul în 2025 al valurilor de căldură intense, ploilor abundente, incendiilor de vegetație, secetei, cicloanelor tropicale, furtunilor și inundațiilor, inclusiv decese pe scară largă și pierderi economice uriașe.

De asemenea, acesta a demonstrat impactul în cascadă pe care fenomenele meteorologice extreme le aveau la nivel mondial, inclusiv insecuritatea alimentară și strămutarea populației, precum și riscurile pentru sănătate cauzate de schimbarea modelelor de precipitații, cum ar fi boala dengue transmisă de țânțari și stresul termic.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că clima globală se află într-o "stare de urgență".

"Planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale", a spus el. "Fiecare indicator climatic cheie clipește în roșu."

Redactia Observator
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
Primele imagini cu copilul de 5 ani din București, mort după ce a căzut de la etajul 9. Mama lui este suspectată că l-a aruncat
Primele imagini cu copilul de 5 ani din București, mort după ce a căzut de la etajul 9. Mama lui este suspectată că l-a aruncat
Observator » Ştiri externe » ONU: Clima planetei este în stare de urgență. Fiecare indicator climatic cheie clipește în roșu
