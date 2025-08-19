Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Operațiune spectaculoasă în Suedia: biserică de 113 ani, mutată pe roți din cauza tasărilor de teren

O biserică dintr-un oraș din Suedia, veche de 113 ani, va fi mutată cu ajutorul unei platforme. Operațiunea va ține două zile, iar biserica va fi așezată la o distanță de 5 kilometri față de poziția originală. Decizia a fost luată din cauza tasărilor de teren.

de Redactia Observator

la 19.08.2025 , 10:14
Biserica Operațiune spectaculoasă în Suedia: biserică de 113 ani, mutată pe roți din cauza tasărilor de teren - Profimedia

O biserică emblematică, veche de 113 ani, aflată în pericol din cauza tasării terenului, urmează să fie mutată în întregime de-a lungul unui drum din nordul Suediei, potrivit BBC.

Structură din lemn roșu din Kiruna, datând din 1912, a fost ridicată pe o platformă uriașă înainte de mutarea în noul centru al orașului. Călătoria va ține două zile, iar drumul a fost atent pregătit, anunță specialiștii. Biserica Kiruna are o înălțime de 35 m, o lățime de 40 m și cântărește 672 de tone. În trecut a fost votată cea mai frumoasă clădire din Suedia.

Centrul vechi al orașului aflat aproape de Cercul Polar este amenințat de tasările de teren provocate de exploatarea intensivă a minereului de fier. Mai multe clădiri au fost demolate și reconstruite, dar au fost și câteva care au fost mutate precum biserica. Operatorul minei de minereu de fier acoperă factura de relocare a orașului, estimată la peste 10 miliarde de coroane suedeze (1 miliard de dolari).

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

biserica suedia mutare
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
Comentarii


Întrebarea zilei
Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani?
Observator » Ştiri externe » Operațiune spectaculoasă în Suedia: biserică de 113 ani, mutată pe roți din cauza tasărilor de teren