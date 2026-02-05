Eveniment istoric în Biserica Ortodoxă Română. 16 femei sfinte sunt recunoscute oficial şi incluse în calendarul creştin ortodox. Ceremoniile încep în mai puţin de o oră, pe Dealul Patriarhiei, cu ultima slujbă de pomenire, urmând ca mâine dimineaţă să aibă loc proclamarea, oficiată de Patriarhul Daniel.

Există locuri pe pământ unde vezi cum arată raiul şi întâlneşti oameni care au trăit miracole.



"Chiar şi mie, într-un moment de cumpănă al vieţii mele, într-o operaţie de cancer, voiau să îmi scoată vezica şi să îmi pună două pungi la rinichi. Am ieşit în curtea spitalului ca să gândesc dacă să accept această intervenţie sau nu. Şi urca între timp pădurarul locului la măicuţa la munte şi mă sună maica şi îmi spune: surioară, să nu primeşti intervenţia, că nu o să fie nevoie. Şi atunci am zis: maică, de unde ştii, pentru că nu vorbisem cu nimeni deocamdată. Şi atunci ea a zis: ştie Domnul, să nu primeşti, că o să fie bine.", a spus maica Nectaria, sora Sfintei Elisabeta.

Ea este maica Nectaria, iar sora despre care ne vorbeşte a fost chiar sora ei de sânge. O chema Elisabeta şi era născută în 1970. Amândouă, îşi aduce aminte, îşi doreau de mici să fie în slujba lui Dumnezeu.

"O simţeam ca pe o maică care a ajuns la un nivel la care eu nu eram. Când eram mici copii, dacă ne întreaba cineva ce ne facem când suntem mari, noi ziceam că ne facem ca Maica Domnului. Nu ştiam ce înseamnă, dar aşa ziceam noi când eram mici.", a adăugat maica Nectaria.

Reporter: Era o chemare?

Maica: Era...

Au urmat această chemare, iar Elisabeta a plecat la Ierusalim. Acolo a primit o veste cruntă. E bolnavă de cancer. Şi în câteva zile se stinge.

"Dracii au început să o chinuie, a cerut ajutorul Maicii Domnului şi Sfântului Ioan Iacob Hozevitul şi Maica Domnului i-a certat pe diavoli şi le-a zis: de ce chinuiţi sufletul acesta dacă încă nu a fost judecat? Şi a fost dusă într-un loc foarte frumos, luminos, în care erau multe trepte, îngeri pe de o parte şi de alta. S-a auzit un glas foarte puternic şi a zis: duceţi-o de aici, că nu este pregătită!", a precizat Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal.

Misiunea sfintei Elisabeta, să se vindece şi să îi vindece pe ceilalţi

Asta a povestit maica Elisabeta atunci când a ieşit din moarte clinică şi s-a întors printre cei vii. Ştiind că are o misiune clară - să se vindece şi să-i vindece şi pe alţii.

"Atunci i-a zis Sfântul Ioan Iacob Hozevitul: dacă vrei să te desăvârşeşti, urmează viaţa pustnicească. A mers direct în munţii Giumalău, unde şi-a făcut o chilie pustnicească săpată în pământ, acolo unde a vieţuit mai bine de 16 ani.", a adăugat consilierul patriarhal.

Cât a stat acolo, ca un pustnic, maica Elisabeta a reuşit să aducă alinare şi vindecare multor oameni care ajungeau la ea cu ultima speranţă. Inclusiv sora ei, Nectaria, care după 42 de zile petrecute acolo, în creierii munţilor, n-a mai avut nevoie de nicio operaţie. Şi e bine şi azi.

"Pădurarii, măicuţele care au stat pe rând cu maica pe munte, fiecare a trăit câte o experienţă deosebită.", a spus maica Nectaria.

"A fost un copil ales. Se vedea că e o lucrare a lui Dumnezeu cu ea.", a menţionat maica Valentina, verişoara Sfintei Elisabeta.

Maica Elisabeta s-a stins în 2014, dar toţi cei care au cunoscut-o simt că ea face în continuare minuni.

