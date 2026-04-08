Oraşul care a devenit magnet pentru bogaţii lumii. Miliardarii spun adio Dubaiului din cauza războiului

Cu doar o lună în urmă, Dubai era una dintre cele mai populare destinații pentru britanicii bogați care voiau să se mute în străinătate. Aici puteai câștiga bani fără să plătești taxe și să te bucuri de un stil de viață luxos, scrie The Guardian .

Însă situația s-a schimbat rapid. Pe fondul tensiunilor din regiune și al atacurilor Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite, imaginea Dubaiului ca refugiu sigur pentru elite începe să se clatine. Tot mai mulți britanici foarte bogați vor acum să revină în Europa.

În acest context, Milano a devenit una dintre cele mai atractive opțiuni. Orașul, deja un centru financiar important al Italie, oferă un regim fiscal avantajos: rezidenții străini pot plăti o taxă fixă anuală de 300.000 de euro pentru veniturile obținute în afara țării.

Experţii spun că acest sistem, combinat cu un nivel ridicat de trai, atrage tot mai mulți milionari și miliardari. În plus, după ce Regatul Unit a eliminat facilitățile fiscale pentru rezidenții străini interesul pentru Italia a crescut semnificativ.

Venirea milionarilor străini în Milano se vede deja în schimbările din piaţa imobiliară. În ultimii cinci ani, vânzările au crescut cu aproximativ 38%, iar Milano a devenit cel mai scump oraș din Italia, depășind chiar Veneția.

În același timp, orașul se transformă: apar tot mai multe hoteluri de lux, galerii de artă și cluburi private. Străzi celebre precum Via Monte Napoleone au devenit unele dintre cele mai scumpe artere comerciale din lume.

