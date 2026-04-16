Burj Al Arab se închide pentru un an şi jumătate. Ce urmează pentru simbolul Dubaiului

Celebrul hotel Burj Al Arab din Dubai va fi închis pentru o renovare majoră care va dura aproximativ 18 luni, a confirmat miercuri un angajat, marcând prima modernizare de acest tip de la deschiderea sa din 1999. Decizia vine într-un context în care turismul din regiune a încetinit pe fondul conflictului dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran, relatează Reuters. 

de Denisa Vladislav

la 16.04.2026 , 07:32
Burj Al Arab se închide pentru un an şi jumătate. Ce se întâmplă cu simbolul Dubaiului - Sursa: Profimedia

Proprietarul hotelului, grupul Jumeirah, a transmis marți că lucrările vor fi realizate în etape pe parcursul a aproximativ un an și jumătate și vor fi coordonate de arhitectul de interior Tristan Auer, cu sediul la Paris. Compania nu a precizat oficial că hotelul va fi închis pe durata renovării, potrivit Reuters

Potrivit unui angajat, oaspeții care au rezervări în această perioadă vor primi opțiuni alternative de cazare în hoteluri din apropiere. Durata exactă a închiderii ar putea suferi modificări.

Hotelul, cunoscut pentru forma sa emblematică de velă și considerat unul dintre simbolurile Dubaiului, a suferit unele avarii la începutul lunii martie, când resturi provenite din interceptarea unui atac cu dronă iraniană au lovit fațada clădirii.

Totuși, lucrările de renovare, descrise drept „mult așteptate”, nu au legătură cu incidentul din martie, potrivit aceleiași surse. De asemenea, Jumeirah nu a asociat oficial proiectul cu conflictul din regiune.

Momentul ales este însă unul sensibil: conflictul a afectat fluxul de turiști către Dubai, pe fondul perturbării zborurilor în Emiratele Arabe Unite și al avertismentelor venite din partea industriei de lux privind presiunea asupra profiturilor, pe măsură ce cererea din partea vizitatorilor scade.

