Tabloul "Châtaigniers en fleurs" ("Castani în floare"), semnat de Vincent van Gogh, a fost vândut de casa de licitații Sotheby's pentru 190,4 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru operele artistului. Precedentul record, de 117,2 milioane de dolari, fusese stabilit în 2022, potrivit News.ro.

Un tablou de Van Gogh a stabilit un nou record la licitație. Suma uriașă plătită de cumpărător - X/ @Sothebys

Această vânzare istorică, desfăşurată miercuri la New York, a avut loc după ce, în ultimul moment, s-a ajuns la o înţelegere pentru a soluţiona o dispută legată de acuzaţiile conform cărora opera de artă ar fi fost vândută, în trecut, sub constrângere, în timpul ascensiunii naziştilor.

”Châtaigniers en fleurs” a fost pictat în 1890, în ultimele două luni din viaţa lui Van Gogh. Potrivit Sotheby's, este considerată una dintre cele mai importante opere de artă din acea perioadă care a rămas în colecţii private.

Nu a fost clar, imediat după licitaţie, cine a achiziţionat tabloul. BBC a contactat casa Sotheby's pentru a solicita un punct de vedere.

Articolul continuă după reclamă

Pictura în ulei, a cărei valoare fusese estimată la 180 de milioane de dolari înainte de vânzare, a fost scoasă la licitaţie ca parte a unui ansamblu cunoscut sub numele de ”Colecţia Blaquier-Arrieta”.

Cu câteva ore înainte de licitaţie, casa Sotheby's a anunţat că a soluţionat un litigiu legat de această vânzare, apărut între familia Blaquier-Arrieta şi moştenitorii familiei Fischer – foştii proprietari germani ai lucrării. Reprezentanţii moştenitorilor familiei Fischer au susţinut că este posibil ca tabloul să fi fost vândut sub constrângere în perioada ascensiunii naziştilor. Potrivit informaţiilor, un avocat al moştenitorilor a transmis o scrisoare către Sotheby's, în numele acestora, explicând că tabloul a fost vândut la Amsterdam, înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, din cauza pierderilor financiare suferite de editura familiei Fischer în timpul regimului nazist. BBC a contactat avocatul respectiv pentru a-i solicita un punct de vedere.

”Recunoscând istoria complexă a tabloului din perioada nazistă, precum şi suferinţele îndurate de familia Fischer în timpul Holocaustului, cele două familii au ajuns la o soluţie reciproc satisfăcătoare, iar lucrarea va fi vândută în conformitate cu înţelegerea lor”, a declarat miercuri casa de licitaţii Sotheby's.

Site-ul Sotheby's detaliază provenienţa picturii în ulei şi modul în care a fost cercetat istoricul schimbărilor de proprietar ale operei de artă, începând cu anul 1890.

Se precizează că Samuel Fischer – un celebru editor german – a achiziţionat lucrarea în 1909, aceasta rămânând ulterior în familia sa după decesul acestuia, survenit în 1934.

Potrivit Sotheby's, tabloul a fost lăsat în custodia lui Paul Cassirer, la Amsterdam, în 1932 sau 1933, ajungând apoi, în 1936, în posesia lui Henriette şi a lui Marcel Kapferer, la Paris.

Ulterior, tabloul a mai avut patru proprietari.

Familia Blaquier l-a achiziţionat în 1975 şi l-a deţinut timp de peste o jumătate de secol, până la cea mai recentă vânzare, a precizat casa de licitaţii.