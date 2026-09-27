Satul cu doar 300 de locuitori care a făcut 2 milioane de euro doar cu un singur radar

O localitate cu doar 300 de locuitori din nordul Italiei a strâns, cu un singur radar amplasat, peste două milioane de euro, de pe urma vitezomanilor care au tranzitat localitatea, între 2021 şi 2025.

Localitatea, care numără puțin peste 300 de locuitori, a obținut în medie 5.989 de euro pe locuitor cu ajutorul acelui dispozitiv. Presa locală atrăsese deja atenția asupra acestui caz cu câțiva ani în urmă.

În 2024, potrivit Tgr Veneto, publicaţie citată de Mediafax, amenzile aduseseră în vistieria municipală 745.000 de euro, echivalentul a peste 2.154 de euro pe locuitor.

Conform relatărilor locale, radarul se află pe o porțiune dreaptă de drum, într-o zonă foarte frecventată de turiști, autovehicule și motocicliști.

Articolul continuă după reclamă

Primarul a apărat decizia

„În acea zonă au avut loc de mai multe ori accidente grave. Radarul a fost instalat nu pentru a-i sancționa pe cei care trec pe acolo, ci pentru a descuraja viteza excesivă. Și, într-adevăr, am înregistrat o scădere a accidentelor și a comportamentelor periculoase”.

Frumusețea localității Colle Santa Lucia, dincolo de radar

Colle Santa Lucia este un sat montan din Dolomiții din provincia Belluno, mic ca populație. Însă, e foarte cunoscut pentru peisajul său. Se află într-o zonă străbătută de drumuri panoramice și trecători frecventate mai ales de cei care călătoresc spre Pasul Giau. E una dintre destinațiile preferate ale șoferilor, motocicliștilor și turiștilor din munte.

Tocmai această combinație între numărul foarte redus de locuitori și traficul intens a făcut ca acest caz să fie atât de relevant: o comună de fapt minusculă, situată într-un cadru natural de mare atracție, a devenit la nivel național unul dintre cele mai citate exemple în dezbaterea italiană privind radarele și veniturile generate de amenzi.