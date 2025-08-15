Video Orașul unde oamenii supraponderali ar putea plăti o taxă în plus pentru locurile de veci. Cât ar putea costa
Locurile de veci ar putea costa mai mult pentru cei supraponderali, în Tettenhall, un orăşel din inima Regatului Unit.
Locul unde oamenii supraponderali ar putea plăti o taxă în plus pentru locurile de veci. Cât ar putea costa - Shutterstock / poză ilustrativă
Mai exact: taxa pentru mormânt ar urma să crească la 2700 de lire, dacă acesta are lăţimea de 1,8 metri, cu 20 la sută mai mult faţă de preţul pentru un mormânt standard, de un metru şi jumătate lăţime.
Taxa pentru mormânt
Proiectul de lege este încă dezbătut de administraţia locală, însă sunt slabe şanse ca acesta să fie votat, mai ales în urma criticilor localnicilor.
Orăşelul Tettenhall are o rată de obezitate de 33 la sută, cu 10 la sută mai mult faţă de media Regatului Unit.
