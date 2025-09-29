Orban: Ucraina nu este o ţară independentă şi suverană, noi suntem cei care o menţinem pe linia de plutire

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a stârnit noi tensiuni cu Kievul, după ce a minimalizat acuzațiile privind pătrunderea unor drone ungare în spațiul aerian al Ucrainei. Liderul de la Budapesta a declarat că "nu este o problemă" dacă aparatele au trecut granița și a afirmat că Ucraina "nu este o țară suverană", fiind menținută pe linia de plutire de Occident, potrivit France Presse, citat de Agerpres.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a minimalizat luni eventualul survol al spaţiului aerian ucrainean de către drone ungare, apreciind în acelaşi timp că Ucraina vecină aflată în război nu este o ţară suverană, întrucât depinde de Occident, relatează France Presse, citat de Agerpres.

"Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera, nu este o problemă", a spus Viktor Orban, adăugând că "tinde să-l creadă pe ministrul său" al apărării Kristof Szalay-Bobrovniczky, care a negat acuzaţiile.

"Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?", a afirmat premierul ungar într-un podcast moderat de purtătorul de cuvânt al partidului său, afirmând că Kievul ar trebui mai degrabă să se îngrijoreze de "dronele ruseşti de la frontiera sa estică".

"Ucraina nu este o ţară independentă şi suverană, noi suntem cei care o menţinem pe linia de plutire, deci nu ar trebui să se comporte ca şi cum ar fi", a declarat şeful guvernului ungar.

Potrivit lui, dacă "Occidentul ar decide mâine să nu-i mai acorde niciun forint, Ucraina s-ar prăbuşi". Forintul este moneda naţională a Ungariei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că "drone de recunoaştere probabil ungare" au survolat spaţiul aerian al Ucrainei.

Ministerul ungar al Apărării a declarat sâmbătă că "acuzaţiile sunt total nefondate".

Cu toate acestea, ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiga a publicat sâmbătă o hartă a traiectoriei de zbor a dronei ungare, hartă ce i-a fost pusă la dispoziţie de forţele armate ale ţării, conform Interfax-Ukraina. "Forţele noastre armate au adunat toate dovezile necesare şi încă aşteptăm explicaţiile Ungariei cu privire la ce făcea acest aparat în spaţiul nostru aerian", a scris Andrii Sibiga sâmbătă pe reţelele de socializare.

Conform relatărilor, o dronă a fost detectată survolând în două rânduri la altitudini diferite regiunea Transcarpatia vineri dimineaţă. "În dimineaţa zilei de 26 septembrie 2025, sistemele radar ale Forţelor armate ucrainene au detectat un aparat aerian de tip dronă survolând în două rânduri, la altitudini diferite, spaţiul aerian ucrainean deasupra teritoriului regiunii Transcarpatia", a indicat Statul Major General al armatei ucrainene.

Ungaria, aliat dificil în UE și NATO, din cauza relațiilor apropiate cu Moscova

Una dintre puţinele ţări din NATO şi Uniunea Europeană care şi-a consolidat legăturile politice şi economice cu Moscova după invazia acesteia în Ucraina în 2022, Ungaria are o frontieră comună cu partea de vest a Ucrainei de circa 140 de kilometri.

Ungaria refuză să acorde ajutor militar Kievului, blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană şi obstrucţionează adoptarea sancţiunilor UE împotriva Rusiei.

Tensiunile între Kiev şi Budapesta, deja importante înainte, s-au accentuat de la începutul războiului, iar Viktor Orban calificase deja Ucraina drept un stat vasal.

Ucraina, care are o minoritate vorbitoare de limbă maghiară în regiunea Transcarpatia, la frontiera cu Ungaria, a denunţat în repetate rânduri Budapesta pentru distribuirea a zeci de mii de paşapoarte cetăţenilor săi, potrivit AFP.

