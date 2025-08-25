Păduchi, foamete si câini care se hrănesc cu cadavre. Cum arată calvarul din Gaza, în pragul unei noi ofensive
Haos și ruină în cel mai mare oraș din Făşia Gaza înainte de iminenta ofensivă israeliană. Un reportaj CNN arată cum a ajuns Gaza City, devastat de luni întregi de bombardamente israeliene, un oraș în colaps. Zeci de mii de lovituri au redus clădirile la mormane de moloz, străzile sunt pline de gunoi și ape reziduale. Se aud continuu dronele israeliene și explozii sporadice. Spitalele și farmaciile nu mai funcționează, produsele de igienă lipsesc, oamenii au păduchi și suferă de boli și foame. Mâncarea, puțină și scumpă, este furată de indivizi înarmaţi care, noaptea, cutreieră străzile. Chiar și câinii vagabonzi au devenit periculoși, după ce s-au hrănit cu cadavre.
Cu doi ani în urmă, Gaza era plină de viaţă, sălile de clasă erau pline, piețele aglomerate, iar cafenelele de pe plajă ofereau locuitorilor momente de relaxare în ciuda situației tensionate din enclavă, aminteşte CNN. Orașul Gaza se mândrește cu o istorie bogată, locuit de mii de ani și modelat de civilizațiile antice care l-au stăpânit. A fost un centru de refugiu pentru palestinienii strămutați în 1948, la înființarea statului Israel, cu multe situri istorice.
Nu a fost, așadar, o surpriză că gruparea islamistă Hamas a ales orașul Gaza drept capitală de facto atunci când a preluat controlul asupra Fâșiei, în 2007. Anii de conflict, blocada impusă de Israel și Egipt și conducerea autoritară a Hamas au transformat viața locuitorilor.
Însă instituțiile înființate de militanți, cu ajutorul guvernelor regionale precum Qatarul și cu sprijinul unui ajutor robust din partea Națiunilor Unite, au oferit o oarecare formă de organizare populației. Contrabanda subterană a permis accesul limitat la bunuri din afara enclavei. În ciuda acestor dificultăți, viața în Gaza continua, iar locuitorii, deşi majoritatea şomeri şi cu poliția Hamas patrulând străzile, puteau să se bucure de activități simple, cum ar fi un ceai sau o plimbare în parc.
Astăzi, oaşul Gaza este devastat. Clădirile sunt în ruine, pe străzi domneşte fărădelegea, iar sute de mii de oameni trăiesc în condiții precare. Alimentele şi aşa puţine se vând la prețuri exorbitante, spitalele și farmaciile nu mai funcționează, iar apa potabilă și produsele de igienă sunt extrem de rare. Palestinienii spun că fometea, păduchii, lipsa medicamentelor i-au îmbolnăvit și epuizat.
Zeci de mii de atacuri israeliene au transformat clădirile oraşului în moloz, iar gunoaiele și apele reziduale au inundat străzile. Sute de mii de oameni, adăpostiți în clădiri distruse, au fost lăsați să se descurce singuri după prăbușirea aparatului de poliţie al Hamas. Israelul nu permite accesul jurnaliștilor în Gaza, CNN a stat de vorbă cu mai mulţi locuitori pentru a afla cum se trăieşte în oraş.
Majdi Abu Hamdi, tată a patru copii, povestește că este greu să respiri după ce praful și fumul de la explozii intră în casele rămase încă în picioare. Chiar și câinii fără stăpân au devenit mai agresivi după ce au consumat cadavre rămase în urma atacurilor. "Oamenii arată de șaptezeci de ani, deși au treizeci. Foamea și lipsa alimentelor i-au epuizat... Noaptea, auzim câini urlând. S-au sălbăticit de la atâtea cadavre. Lătratul lor s-a schimbat, a devenit feroce. Atacă oamenii cu cruzime. Acum două zile, o pisică a trecut pe lângă ei din greșeală. Peste douăzeci de câini au sfâșiat-o pe loc", a povestit Abu Hamdi.
Noaptea, indivizi înarmați cutreieră străzile, transferurile de bani se fac printr-un sistem bancar informal, iar cei care scot bani sunt obligați să plătească comisioane de până la 50% către indivizi și grupuri care controlează fluxul banilor.
Membrii Hamas, odinioară omniprezeţi pe străzile orașului Gaza, au dispărut aproape complet. Birourile și secțiile de poliție au fost distruse, iar militanții se ascund. Locuitorii nu cunosc modul de organizare al grupului și nu pot estima numărul luptătorilor rămași. "Hamas nu funcționează ca o armată uniformă, ci ca o mișcare de gherilă pentru un guvern ales aflat în mijlocul unui război și nu respectă regulile", a explicat expertul militar Alex Plitsas.
Israelul pregătește o ofensivă asupra oraşului Gaza, despre care premierul Netanyahu spune că este una dintre ultimele fortărețe Hamas. Armata israeliană va mobiliza zeci de mii de militari pentru a ocupa orașul, marea provocare fiind rețeaua de tuneluri subterane construită de militanți.
Operațiunea riscă să dureze luni și să afecteze grav populația civilă. Autoritățile internaționale și organizațiile de ajutor umanitar avertizează asupra consecințelor devastatoare, inclusiv crime de război, abuzuri și dificultăți în livrarea ajutoarelor. "Curățarea orașului de tuneluri și preluarea controlului asupra fiecărei clădiri este extrem de dificilă și necesită resurse uriașe", a mai spus Plitsas.
