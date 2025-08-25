Păduchi, foamete si câini care se hrănesc cu cadavre. Cum arată calvarul din Gaza, în pragul unei noi ofensive

Viaţa în Gaza după doi ani de război Getty Images

Zeci de mii de atacuri israeliene au transformat clădirile oraşului în moloz, iar gunoaiele și apele reziduale au inundat străzile. Sute de mii de oameni, adăpostiți în clădiri distruse, au fost lăsați să se descurce singuri după prăbușirea aparatului de poliţie al Hamas. Israelul nu permite accesul jurnaliștilor în Gaza, CNN a stat de vorbă cu mai mulţi locuitori pentru a afla cum se trăieşte în oraş.

Majdi Abu Hamdi, tată a patru copii, povestește că este greu să respiri după ce praful și fumul de la explozii intră în casele rămase încă în picioare. Chiar și câinii fără stăpân au devenit mai agresivi după ce au consumat cadavre rămase în urma atacurilor. "Oamenii arată de șaptezeci de ani, deși au treizeci. Foamea și lipsa alimentelor i-au epuizat... Noaptea, auzim câini urlând. S-au sălbăticit de la atâtea cadavre. Lătratul lor s-a schimbat, a devenit feroce. Atacă oamenii cu cruzime. Acum două zile, o pisică a trecut pe lângă ei din greșeală. Peste douăzeci de câini au sfâșiat-o pe loc", a povestit Abu Hamdi.

Noaptea, indivizi înarmați cutreieră străzile, transferurile de bani se fac printr-un sistem bancar informal, iar cei care scot bani sunt obligați să plătească comisioane de până la 50% către indivizi și grupuri care controlează fluxul banilor.