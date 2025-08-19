Palestina, reprezentată în premieră la Miss Universe 2025. Povestea tinerei Nadeen Ayoub

Nadeen Ayoub, o tânără de 27 de ani, va intra în istorie drept prima femeie care va reprezenta palestiniana la concursul Miss Universe. Decizia vine într-un moment tensionat, pe fondul războiului din Gaza și al apelurilor tot mai numeroase pentru recunoașterea statului palestinian.

Organizatorii Miss Universe au confirmat oficial participarea ei la ediția din 2025, ce va avea loc pe 21 noiembrie, la Bangkok. "Nadeen Ayoub, un model și activistă din Palestina, întruchipează reziliența și determinarea care definesc platforma noastră" au transmis organizatorii concursului Miss Universe, potrivit CNN.

Într-un mesaj emoționant pe Instagram, Nadeen a spus că vrea să fie vocea poporului ei: "Pentru prima dată, Palestina va fi reprezentată la Miss Universe. În timp ce țara mea trăiește suferință, mai ales în Gaza, port cu mine puterea fiecărei femei și a fiecărui copil palestinian. Noi nu suntem doar durere, ci reziliență, speranță și inima unui cămin care continuă să trăiască prin noi".

Miss Palestina va urca pe scenă alături de concurente din peste 130 de țări și teritorii, într-o ediție care se anunță istorică.

Context geopolitic tensionat

Participarea ei are loc în timp ce războiul din Gaza a făcut deja peste 62.000 de victime, majoritatea femei și copii, potrivit autorităților locale și Națiunilor Unite. Totodată, peste 145 de țări au anunțat că susțin recunoașterea oficială a statului palestinian. Recent, Australia, Canada și Franța și-au anunțat sprijinul, iar Marea Britanie a condiționat recunoașterea de un acord de încetare a focului.

Pentru mulți palestinieni, Nadeen Ayoub nu este doar o regină a frumuseții, ci un simbol al speranței și al identității naționale, într-un moment în care imaginea țării lor este definită exclusiv prin conflict.

