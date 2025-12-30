Compania feroviară Eurostar a anunţat marţi la prânz suspendarea "tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles" până la noi ordine, după ce în cursul dimineţii anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor.

Eurostar a menţionat mai întâi o "problemă de alimentare cu energie electrică în tunelul de sub Canalul Mânecii", care leagă Parisul de Londra. În plus, această problemă a fost agravată de o "problemă tehnică la un tren Shuttle", un serviciu care transportă maşini, camioane şi autocare între Franţa şi Regatul Unit. În aceste condiţii, "trenurile noastre riscă să sufere întârzieri importante şi anulări de ultim moment", a avertizat Eurostar.

"Recomandăm cu tărie tuturor pasagerilor noştri să-şi amâne călătoria pentru o altă dată. Vă rugăm să evitaţi să vă prezentaţi la gară, cu excepţia cazului în care aveţi deja un bilet pentru a călători astăzi", a recomandat Eurostar. Pe reţelele sociale, utilizatorii şi-au exprimat nemulţumirea.

La rândul său, compania a reamintit că cei care doresc pot anula rezervarea şi pot obţine un "e-voucher" valabil douăsprezece luni, pot solicita o rambursare - care nu va acoperi "costurile de rezervare sau de schimb" şi va fi procesată în termen de 28 de zile - sau pot schimba biletul gratuit la o altă dată sau un alt orar, la aceeaşi clasă. "Aveţi la dispoziţie trei luni de la data de plecare iniţial prevăzută pentru a face alegerea", precizează Eurostar.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Reuters că nu se ştie când vor fi reluate serviciile şi a refuzat să estimeze numărul de pasageri afectaţi de întrerupere. Întreruperea serviciilor afectează unul dintre cele mai aglomerate coridoare feroviare internaţionale din Europa, în plin sezon al călătoriilor de sărbători. Trenurile Eurostar din Londra deservesc Parisul, Bruxellesul, Amsterdamul şi Disneyland Paris.

