O ţară din Asia ar putea deveni prima din lume în care femeile depășesc pragul de 90 de ani în ceea ce privește speranța de viață. Un studiu publicat în The Lancet, care analizează evoluțiile din 35 de țări industrializate, estimează că femeile sud-coreene ar putea ajunge la o speranță de viață de 90,8 ani până în 2030. Cercetătorii au identificat mai mulți factori care contribuie la longevitatea remarcabilă a populației din Coreea de Sud.

Până în 2030, femeile din această țară ar putea trăi peste 90 de ani. Care este rețeta longevității - Profimedia

Femeile din Coreea de Sud ar putea avea, până în 2030, speranță de viață de peste 90 de ani. Ar fi un record istoric, potrivit unui studiu pe 35 de țări, publicat în The Lancet, scrie Mediafax.

Previziunea provine dintr-un articol publicat în The Lancet. Autorii sunt Vasilis Kontis, Majid Ezzati și colegii lor de la Imperial College din Londra. Cercetarea a fost realizată în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății.

Echipa a analizat 35 de țări industrializate folosind 21 de modele statistice diferite, citează presa italiană.

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Rezultatele celor 21 de modele au fost combinate, o tehnică preluată din prognozele meteorologice.

Conform estimărilor, speranța de viață a femeilor sud-coreene va ajunge la 90,8 ani în 2030.

Franța, Spania și Japonia ar urma îndeaproape, cu aproximativ 88 de ani.

Bărbații coreeni ar trebui să ocupe primul loc în categoria lor, cu 84,1 ani.

Cei cinci factori determinanți

Cercetătorii au identificat cinci factori care explică longevitatea sud-coreenilor. Primul este sistemul de sănătate aproape universal, furnizat din anii ’80.

Al doilea este controlul neobișnuit de bun al tensiunii arteriale la nivel național.

Al treilea factor este indicele de masă corporală mediu-scăzut față de alte țări bogate.

Al patrulea este rata foarte scăzută de fumat în rândul femeilor.

Al cincilea este o alimentație sănătoasă transmisă din generație în generație.

Comparația cu Statele Unite

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în majoritatea țărilor bogate. Hipertensiunea arterială este cea mai frecventă poartă de acces către acestea, adesea fără simptome vizibile.

Comparativ cu Coreea de Sud, Statele Unite se situează pe ultimele locuri din cele 35 de țări analizate. Femeile americane vor avea o speranță de viață de 83,3 ani până în 2030. Bărbații americani vor ajunge la 79,5 ani, potrivit acelorași proiecții.