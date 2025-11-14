Antena Meniu Search
Momente de panică pe covorul roşu. Ariana Grande a fost asaltată de un fan în timpul premierei filmului Vrăjitoarele - partea a II-a. În imaginile devenite virale, artista apare vizibil speriată, fiind protejată de colegi până la intervenția agenților de securitate.

14.11.2025

Videoclipurile filmate de cei prezenţi la eveniment arată cum individul sare gardul de protecţie şi ajunge direct în faţa Arianei. Vedeta este imediat ajutată de colega sa, care se pune în faţa ei să o apere.

În clipurile care circulă online, Grande apare vizibil speriată. Colegii ei pot fi văzuţi în timp ce o consolează, iar agresorul este escortat de agenții de securitate.

Unii fani au criticat agenții de securitate de la eveniment pentru lipsa de vigilență.

Nu este prima dată când australianul Johnson Wen se năpusteşte asupra vedetelor pe covorul roşu. Contul său de Instagram include clipuri în care perturbă alte evenimente cu celebrități, inclusiv când a sărit pe scenă la concertul lui Katy Perry din Sydney, în iunie anul acesta, și în mod similar la show-ul The Chainsmokers din oraș, în decembrie anul trecut.

