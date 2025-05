Papa Leon al XIV-lea l-a primit miercuri pe numărul 1 mondial în tenis, italianul Jannik Sinner, care participă în prezent la Mastersul 1000 de la Roma, potrivit biroului de presă al Vaticanului.

În timpul acestei audienţe la Vatican, Sinner l-a întrebat pe Papa Leon, înmânându-i o rachetă şi o minge, dacă vrea să joace un pic.

Privind în jurul său în sala bogat decorată, Leon al XIV-lea a răspuns zâmbind: "Mai bine nu".

Vezi și

Noul Suveran Pontif, în vârstă de 69 de ani, are totuşi "un rever excelent şi este un competitor formidabil", potrivit cotidianului sportiv italian La Gazzetta dello Sport.

Preşedintele Federaţiei Italiene de Tenis, Angelo Binaghi, a fost de asemenea prezent la audienţa de miercuri. Cele două cupe câştigate de Italia în 2024, Cupa Davis şi Cupa Billie Jean King, echivalentul feminin al Cupei Davis, au fost aduse la audienţă.

Angelo Binaghi şi Jannik Sinner au fost însoţiţi de membri ai familiilor lor.

Luni, în timpul unei audienţe cu presa internaţională, primul papă american a fost rugat de un jurnalist să participe la un turneu caritabil.

"Cu siguranţă", a răspuns Papa. "Voi veni cu Agassi", a replicat jurnalistul. "Atâta timp cât nu este Sinner", a glumit Papa, făcând joc de cuvinte, deoarece Sinner înseamnă "păcătos".

Într-un interviu acordat după ridicarea sa la rangul de cardinal în 2023, pe site-ul ordinului religios din care face parte, augustinienii, el a declarat: "Mă văd ca un jucător de tenis amator. De când am plecat din Peru, nu am avut prea multe ocazii să joc, dar abia aştept să revin pe teren. Vaticanul are un teren de tenis în aer liber cu zgură. Întrebat într-o conferinţă de presă, luni seara, după victoria sa în optimi la Mastersul 1000 de la Roma, despre faptul că papa este iubitor de tenis, Sinner a răspuns: „Este minunat pentru jucătorii de tenis să aibă un papă care ne urmăreşte şi care a jucat".

Jannik Sinner, în vârstă de 23 de ani, domină tenisul mondial din sezonul trecut, în cursul căruia a câştigat opt titluri, printre care Australian Open, US Open şi Mastersul de la Torino, precum şi Cupa Davis cu Italia pentru al doilea an consecutiv.

Câştigător al Australian Open la începutul acestui an, turneul de la Roma este primul său turneu de după încheierea suspendării sale de trei luni pentru dopaj, în urma a două teste pozitive la un anabolizant în martie 2024 (el a pledat pentru contaminare accidentală prin intermediul unui masaj făcut de fizioterapeutul său).

În sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Roma, Sinner îl va înfrunta fie pe norvegianul Casper Ruud, fie pe spaniolul Jaume Munar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi început să căutaţi oferte la furnizorii de energie pentru perioada post-plafonare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰