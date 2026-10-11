Papa Leon, nodul la un plămân. "Am decis să mă operez"

Medicii i-au descoperit un nodul la plămân lui Papa Leon al XIV-lea, a anunţat chiar suveranul pontif, în timpul rugăciunii Angelus. Acesta a spus că va fi operat şi că va rămâne în spital pentru o săptămână, însă fără a-şi anula vizita în Peru, programată pentru perioada 11-17 noiembrie.

Papa Leon al XIV-lea a anunțat că nodulul a fost descoperit înainte de a-i provoca probleme de sănătate serioase. „Medicii mi-au descoperit un nodul la plămân, în stadiu incipient și bine localizat. Medicii consideră oportun să intervină și atunci, urmând sfaturile lor, am decis să mă operez pentru a-l înlătura. Intervenția este deja programată în zilele următoare”, a spus Papa.

Anunțul a venit chiar de la fereastra din Piața San Pietro, în fața credincioșilor adunați pentru Angelus, potrivit agenției ANSA. La scurt timp, purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a dat primele detalii. Operația va avea loc în primele zile ale săptămânii viitoare, iar spitalizarea postoperatorie va dura aproximativ o săptămână.

Călătoria în Peru rămâne în program

În ciuda operației, Leon al XIV-lea și-a confirmat vizita în Peru. La finalul Angelusului, Papa i-a salutat pe peruvienii veniți în Piața San Pietro cu procesiunea „Señor de los Milagros” și le-a mulțumit pentru rugăciunile pentru vizita pastorală pe care o va face în țara lor.

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Călătoria apostolică în America Latină este programată între 6 și 17 noiembrie. Papa va merge mai întâi în Uruguay, la Montevideo, Paisandú și Florida, apoi în Argentina, la Buenos Aires, Córdoba și Luján. Ultima etapă, între 11 și 17 noiembrie, este Peru, cu opriri la Lima, Chiclayo, Cusco și Pucallpa.

„Papa peruan”

Pentru Leon al XIV-lea, Peru are o încărcătură personală aparte. Robert Prevost, născut la Chicago în 1955, a ajuns acolo ca misionar în anii ‘80, a primit cetățenia peruană și a fost episcop de Chiclayo între 2015 și 2023, înainte să fie numit prefect al Dicasterului pentru Episcopi. Ales Papă în mai 2025, a trimis chiar în primul său discurs de pe balconul Bazilicii San Pietro un salut special diecezei de Chiclayo.

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