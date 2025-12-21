Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Paradă spectaculoasă în Madrid. Peste 500 de motociclişti s-au transformat în Moş Crăciun

Moş Crăciun a ajuns mai devreme şi în Madrid. Nu cu sania trasă de reni, ci... pe motocicletă. O paradă spectaculoasă a adunat pe străzi peste 500 de pasionați, care au turat motoarele pentru a strânge bani pentru copiii neajutorați.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 08:44

Moşul a ales acceaşi metodă de transport şi în Sofia. Totuşi, trebuie să fim sinceri, mai ales cu cei mici - de călătoria oficială a Moşului ne despart 3 zile şi câteva ore.

Madrid 

Capitala spaniolă a devenit şi în acest an scena unei parade spectaculoase a motocicliştilor îmbrăcaţi în Moş Crăciun. 500 de oameni s-au plimbat pe străzile Madridului cu un singur scop în minte: să strângă fonduri pentru familiile în nevoie şi copiii vulnerabili, care nu au parte de cadouri în perioada sărbătorilor.

Articolul continuă după reclamă

Sofia 

Sania trasă de reni a fost înlocuită de motorul puternic şi în Sofia. Pentru al zecelea an la rând, peste o sută de persoane deghizate în Moş Crăciun au ieşit în stradă pentru a putea cumpăra cadouri pentru cei nevoiaşi.

Caracas 

În Caracas, bătrânul cu plete dalbe a ajuns deja cu daruri la micuţii din zonele sărace.

"Anul acesta, în cadrul "O jucărie, o veste bună", ajuns la a noua ediție, am ajuns la peste 350 de copii din Filas de Mariche și La Dolorita, iar noi suntem foarte fericiți pentru că avem sprijinul mai multor companii, dar și al venezuelenilor din diaspora", explică organizatorul evenimentului.

Quito 

La muzeul din centrul istoric al oraşului Quito s-a deschis o expoziție în care au fost prezentate 68 de scene ale Nașterii Domnului realizate cu figurine modelate manual și materiale reciclate, îmbinând tradiția cu tehnici moderne.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mos craciun madrid sofia caracas quito
Înapoi la Homepage
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului?
Observator » Ştiri externe » Paradă spectaculoasă în Madrid. Peste 500 de motociclişti s-au transformat în Moş Crăciun