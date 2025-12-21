Moş Crăciun a ajuns mai devreme şi în Madrid. Nu cu sania trasă de reni, ci... pe motocicletă. O paradă spectaculoasă a adunat pe străzi peste 500 de pasionați, care au turat motoarele pentru a strânge bani pentru copiii neajutorați.

Moşul a ales acceaşi metodă de transport şi în Sofia. Totuşi, trebuie să fim sinceri, mai ales cu cei mici - de călătoria oficială a Moşului ne despart 3 zile şi câteva ore.

Madrid

Capitala spaniolă a devenit şi în acest an scena unei parade spectaculoase a motocicliştilor îmbrăcaţi în Moş Crăciun. 500 de oameni s-au plimbat pe străzile Madridului cu un singur scop în minte: să strângă fonduri pentru familiile în nevoie şi copiii vulnerabili, care nu au parte de cadouri în perioada sărbătorilor.

Sofia

Sania trasă de reni a fost înlocuită de motorul puternic şi în Sofia. Pentru al zecelea an la rând, peste o sută de persoane deghizate în Moş Crăciun au ieşit în stradă pentru a putea cumpăra cadouri pentru cei nevoiaşi.

Caracas

În Caracas, bătrânul cu plete dalbe a ajuns deja cu daruri la micuţii din zonele sărace.

"Anul acesta, în cadrul "O jucărie, o veste bună", ajuns la a noua ediție, am ajuns la peste 350 de copii din Filas de Mariche și La Dolorita, iar noi suntem foarte fericiți pentru că avem sprijinul mai multor companii, dar și al venezuelenilor din diaspora", explică organizatorul evenimentului.

Quito

La muzeul din centrul istoric al oraşului Quito s-a deschis o expoziție în care au fost prezentate 68 de scene ale Nașterii Domnului realizate cu figurine modelate manual și materiale reciclate, îmbinând tradiția cu tehnici moderne.

