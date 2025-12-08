Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a fost chemată luni în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, de către AUR, pentru a da explicaţii privind dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu. În cadrul şedinţei, Diana Buzoianu a respins acuzațiile, afirmând că a făcut tot ce îi stătea în putere și a acuzat o campanie de fake news care, susține ea, a creat o isterie națională, riscând securitatea apei potabile, informează News.ro.

UPDATE. Ministrul Mediului a susţinut că, de la declanşarea crizei, obiectivul a fost clar: să asigure alimentarea cu apă a localităţilor afectate.

"De când a început criza la Paltinu, am avut un obiectiv clar, şi anume să aducem apă în localităţile care astăzi sunt afectate de această criză. Am făcut tot ce ţine de mine şi de Ministerul Mediului, iar astăzi, prin munca autorităţilor de la nivel local şi prin munca autorităţilor de la nivel naţional, există apă menajeră în toate localităţile şi urmează ca în perioada următoare, după ce se realizează toate verificările de către DSP, să fie şi apă potabilă", a spus Diana Buzoianu, în plen.

În timp ce autoritățile lucrau pentru restabilirea apei, spune ministrul, unii propagau deliberat informaţii false, aşa numitele fake news, care, susţine ea, au alimentat panică şi au ridicat riscuri grave pentru securitatea națională.



"Am văzut muntele de fake news-uri cu ocazia incidentului de la Lacul Paltinu şi aş vrea să arătăm faptic cum au stat lucrurile. Pe 17 iunie, Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa informează Apele Române că există o lucrare care trebuie să fie făcută şi că există nişte probleme la nivel local în lacul Paltinu. În toată luna iulie, Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa trimite analize şi asigurări către Apele Române şi către Minister că aceste lucrări trebuie să fie făcute şi că nu vor afecta alimentarea cu apă a populaţiei. În baza acestor informaţii, în baza informaţiilor date şi pe data de 9 octombrie 2025, tot aşa Administraţia Bazinală Buzău-Ialomita vine şi menţionează expres, chiar atunci când este întrebată de către reprezentanţii Ministerului Mediului şi de către reprezentanţii Apele Române, dacă există acest risc ca populaţia să nu mai aibă acces la apă. Menţionează expres că nu există acest risc.", a adăugat ministrul Mediului.

Potrivit declaraţiei sale, deşi la 17 iunie, respectiv în iulie și 9 octombrie 2025, autorităţile competente asiguraseră că lucrările la baraj nu vor afecta alimentarea cu apă, realitatea din 28 noiembrie a fost alta. Apa a fost oprită, fără avertizări prealabile către primarii locali sau Minister.

Diana Buzoianu a mai afirmat că în data de 22 octombrie există o întâlnire la nivel local în care Administraţia Bazinală Buzău-Ialomita menţionează că există un singur risc, şi anume decreşterea turbilităţii iar operatorul de apă ESZ ia la cunoştinţă acest aspect şi nu aduce niciun fel de observaţie.

"Toate autorităţile de la nivel local dau asigurări din nou că nu există acest risc. Ba din contră, menţionează că dacă nu fac aceste lucrări, abia atunci există riscul să rămână populaţia fără apă. Pe 28 noiembrie se întrerupe apa. Operatorul ESZ opreşte apa şi nu anunţă ore întregi nici primarii, nici Ministerul Mediului, nici orice alte autorităţi", a spus Buzoianu.

Buzoianu a subliniat că nu există niciun ordin semnat de ea pentru începerea lucrărilor la Paltinu, pentru că o astfel de atribuție nu aparține Ministerului Mediului.

În finalul intervenției, a lansat întrebarea: "Cui i-au fost benefice toate aceste fake news-uri? Cine a profitat de pe faptul că au creat o isterie naţională şi o panică naţională prin informaţii false care au fost date în ultima săptămână?"

"Asta vor spune cu siguranţă autorităţile pentru că cu toate vor fi sesizate. Dar până una alta, eu vă spun un singur lucru. La Ministerul Mediului vom continua reformele. Ne vom asigura că este reformată şi Apele Române, şi RomSilva, şi toate celelalte autorităţi din subordine", a conchis Buzoianu în plen.

Ştirea Iniţială. Tema dezbaterii este ”Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional şi responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a stabilit, luni, programul din cadrul dezbaterii politice solicitate de Grupul parlamentar AUR, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, unde a fost chemată Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Biroul Permanent a stabilit ca ședința de plen dedicată acestei dezbateri politice să aibă loc luni, de la ora 16:00, când ministrul Diana Buzoianu va prezenta poziția instituției pe care o conduce și va răspunde întrebărilor formulate de parlamentarii AUR și de ceilalți deputați.

