"Părăsiți imediat Iranul!" MAE, avertisment de nivel maxim pentru cetăţenii români

Ministerul Afacerilor Externe a emis un avertisment de călătorie de nivel 9 din 9 pentru cetățenii români aflați în Republica Islamică Iran. Din cauza escaladării tensiunilor și a riscurilor crescute de securitate, românii sunt sfătuiți să părăsească de urgență teritoriul iranian, folosind orice rută sigură disponibilă.

"Există încă zboruri comerciale disponibile. Recomandăm cu fermitate să fie utilizate imediat", transmite MAE. Autoritățile subliniază lipsa de predictibilitate a situației din Iran și le recomandă celor care plănuiau să călătorească în această țară să își anuleze deplasările.

Cetățenii români care ignoră avertismentul "o fac pe propria răspundere", avertizează MAE.

Comunicatul MAE

"Nivelul 9 din 9: PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!

1. Informaţii generale

În contextul continuării demonstrațiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă!

MAE transmite cetăţenilor români că există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian.

MAE subliniază că, pe fondul recentelor evoluţii ale situaţiei de securitate din zonă şi a lipsei de predictibilitate pentru perioada următoare, este importantă prioritizarea siguranţei personale. Din acest motiv, cetăţenii români care au deja planificate călătorii către Iran în perioada următoare sunt sfătuiţi cu fermitate să le anuleze.

Cetăţenii români care ignoră avertismentul MAE o fac pe propria răspundere şi vor suporta consecinţele unei astfel de decizii.

2. Contactarea autorităţilor române

MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români care se află în Republica Islamică Iran să își înregistreze prezența, dacă nu au făcut asta deja acest lucru, la Ambasada României la Teheran.

Datele de contact ale misiunii diplomatice sunt:

Adresa: Str. Shahid Meshki nr. 89 (Str. Fakhrabad nr. 22, Bd. Baharestan), Teheran

Telefon: +98 21 77647570; +98 21 77534658 (la aceste numere de telefon NU se furnizează informații consulare).

Website: https://teheran.mae.ro/ E-mail: [email protected], [email protected].

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Teheran: +98 21 77539041 apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție linia telefonică de urgență a Ambasadei României la Teheran: +98 21 77647570", se precizează în comunicat.

