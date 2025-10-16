Antena Meniu Search
Paşaportul SUA şi-a pierdut forţa. A ieşit din Top 10 mondial pentru prima dată în ultimii 20 de ani

Statele Unite au ieșit din topul celor mai puternice zece pașapoarte din lume pentru prima dată în ultimii 20 de ani.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 08:54

Potrivit unui clasament care măsoară câte țări poate vizita un călător fără a fi nevoie de viză, SUA se află pe locul 12, la fel ca Malaysia.

În urmă cu zece ani, ţara se afla în fruntea listei.

