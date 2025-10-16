Statele Unite au ieșit din topul celor mai puternice zece pașapoarte din lume pentru prima dată în ultimii 20 de ani.

Potrivit unui clasament care măsoară câte țări poate vizita un călător fără a fi nevoie de viză, SUA se află pe locul 12, la fel ca Malaysia.

În urmă cu zece ani, ţara se afla în fruntea listei.

