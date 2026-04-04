Restricții la alimentarea cu combustibil pentru avioane pe mai multe aeroporturi din Italia, în plin trafic de Paște. Unele zboruri vor avea prioritate la alimentare, iar pentru restul distribuția este limitată până pe 9 aprilie.

Compania Air BP Italia a anunțat limitări în aprovizionarea cu combustibil pe aeroporturile din Bologna, Milano Linate, Treviso și Veneția, declanșând un semnal de alarmă în rândul operatorilor aerieni, scrie ANSA.

Potrivit companiei, prioritate la alimentare vor avea zborurile de ambulanță, cele de stat și cursele cu durată mai mare de trei ore. Pentru celelalte zboruri, distribuția combustibilului va fi limitată cel puțin până pe 9 aprilie.

Autoritățile încearcă să calmeze temerile

Președintele Autorității Aeronautice Civile din Italia (ENAC), Pierluigi Di Palma, a declarat că situația este legată în principal de traficul intens din perioada Paștelui.

"Dificultățile în aprovizionarea cu combustibil sunt legate de perioada pascală de trafic intens, nu de blocarea Strâmtorii Ormuz", a spus acesta.

Totuși, oficialul recunoaște riscurile pe termen mediu: "Dacă conflictul va continua, vor exista consecințe. Dar, în acest moment, văd diplomațiile la lucru."

Probleme punctuale sau începutul unei crize?

Operatorul Save, care administrează aeroporturile din Veneția, Treviso și Verona, susține că restricțiile "nu sunt semnificative", întrucât afectează doar un furnizor, iar alte companii continuă să asigure majoritatea alimentărilor.

În alte aeroporturi italiene, precum Perugia sau cele din regiunea Puglia, situația este în continuare stabilă, cu stocuri suficiente.

Pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, piața a început să anticipeze posibile efecte asupra transportului aerian, inclusiv asupra prețurilor.

Compania Ryanair transmite că "nu există lipsuri de combustibil pe termen scurt, dar situația este în evoluție". În prezent, furnizorii pot asigura combustibil "până la mijlocul sau sfârșitul lunii mai".

Operatorul avertizează însă: "Dacă războiul se va încheia curând, aprovizionarea nu va fi întreruptă. Dacă, în schimb, va continua până în mai sau iunie, nu putem exclude riscuri pentru livrările de combustibil în unele aeroporturi europene."

Și Lufthansa semnalează probleme în unele aeroporturi din Asia, subliniind că evoluția depinde de durata conflictului.

Europa, dependentă de importurile de combustibil

Potrivit datelor Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), Europa importă aproximativ 30% din necesarul de combustibil pentru avioane. Închiderea unor rafinării în ultimii ani a accentuat dependența de importuri.

Deși marile companii aeriene își protejează costurile prin instrumente financiare, acestea nu garantează livrarea fizică a combustibilului în cazul unei crize reale de aprovizionare.

Risc de scumpiri și anulări de zboruri în sezonul de vară

Situația ridică semne de întrebare pentru sezonul estival. Prețurile biletelor ar putea crește, iar unele zboruri ar putea fi anulate sau reprogramate.

Operatorii recomandă încheierea unor polițe de asigurare, însă acestea implică costuri suplimentare pentru pasageri.

Potrivit companiei RimborsoAlVolo, eventualele restricții cauzate de lipsa combustibilului ar putea fi considerate "circumstanțe excepționale", ceea ce ar însemna că pasagerii nu ar mai avea dreptul la despăgubiri de până la 600 de euro în cazul anulării zborurilor.

Denisa Gheorghe

