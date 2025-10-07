Ambarcațiune cu migranți, scufundată în largul insulei Lesbos. Patru morți, inclusiv un copil

Patru persoane, printre care și un copil, au murit marți dimineață după ce o ambarcațiune care transporta migranți s-a scufundat în largul insulei Lesbos, în estul Mării Egee, au anunțat autoritățile elene.

Potrivit Gărzii de Coastă a Greciei, o navă de patrulare a recuperat trupurile victimelor de pe coasta sudică a insulei, în apropierea unei zone stâncoase, anunță AP. Ambarcațiunea a fost descoperită în apropiere, iar 34 de persoane au reușit să ajungă pe țărm, fiind ulterior găsite de poliție.

Operațiunea de căutare și salvare, desfășurată atât pe mare, cât și pe uscat, a fost anulată după ce supraviețuitorii au declarat că la bord se aflau în total 38 de persoane și că nu mai există dispăruți.

Deocamdată, nu se cunosc cauzele exacte ale incidentului și nici naționalitățile victimelor sau ale supraviețuitorilor.

Grecia continuă să fie una dintre principalele porți de intrare în Uniunea Europeană pentru migranții și refugiații care fug de conflicte și sărăcie din Africa și Asia. Multe dintre aceste persoane încearcă să traverseze Marea Egee din Turcia către insulele grecești în ambarcațiuni improvizate, iar astfel de tragedii sunt frecvente.

