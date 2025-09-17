Imagini cu Trump și Epstein, proiectate pe Windsor, la sosirea acestuia în Marea Britanie. Patru reţinuţi

Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, au ajuns marţi seară la Londra, în a doua vizită de stat pe care liderul de la Casa Albă o face în Marea Britanie. Cei doi au fost întâmpinaţi de şefa protocolului, ambasadoarea Monica Crowley, dar şi de reprezentantul Regelui. Preşedintele american a fost cazat în Castelul Windsor, în semn de omagiu faţă de Regina Elisabeta pe care o admira. Nu toată lumea a fost însă mulţumită de vizita lui Trump. 4 oameni au fost arestaţi, după ce au proiectat pe Castelul Windsor o imagine cu preşedintele american şi miliardarul pedofil Jeffrey Epstein.

Imagine cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein proiectată pe un turn al Castelului Windsor, 17 septembrie 2025 - Profimedia

Patru persoane au fost arestate în Londra după ce au proiectat imagini cu Jeffrey Epstein, prințul Andrew și Donald Trump pe Castelul Windsor, în semn de protest față de vizita președintelui american. Acțiunea a avut loc chiar în momentul în care președintele american își începea vizita de stat în Marea Britanie.

Mii de oameni sunt așteptați pe 17 septembrie să iasă pe străzile din Londra pentru a protesta față de vizita lui Donald Trump, în timp ce manifestații similare se pregătesc și în alte orașe din Regatul Unit, pe durata șederii sale.

Aproximativ 1.600 de polițiști patrulează în Londra, în special în zona Westminster, unde urmează să aibă loc un marș organizat de coaliția "Stop Trump", care reunește 50 de grupuri și organizații participante la proteste.

Pe 16 septembrie, pe Castelul Windsor au fost proiectate mai multe fotografii și videoclipuri cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein și cu Donald Trump de la întâlnirile lor de-a lungul anilor. Proiecția a inclus și o notă scrisă de Trump pentru Jeffrey Epstein: "Pentru Jeff, care este cel mai tare". De asemenea, au fost proiectate imagini cu prințul Andrew împreună cu Jeffrey Epstein.

Poliţia britanică a declarat într-un comunicat că patru persoane au fost arestate în urma unei "proiecţii neautorizate" pe Castelul Windsor, pe care aceştia au descris-o drept o "cascadorie publică". Cei patru rămân în arest.

Trump a fost prieten cu Epstein înainte de a deveni preşedinte, dar s-a distanţat de fostul finanţator cu ani înainte de moartea acestuia în închisoare, în 2019.

