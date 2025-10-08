Autoritățile locale din Madrid au anunțat miercuri că echipele de intervenție au găsit trupurile neînsuflețite a patru persoane sub ruinele unei clădiri cu șase etaje, prăbușite marți în centrul orașului, în timpul unor lucrări de renovare ce vizau transformarea imobilului într-un hotel, transmite Reuters, conform News.ro.

Patru persoane au murit după prăbușirea unei clădiri din centrul Madridului - X/ @EmergenciasMad

"Cu profundă tristeţe confirmăm că pompierii din Madrid au recuperat cadavrele persoanelor care erau dispărute după prăbuşire", a scris primarul Jose Luis Almeida pe X.

Victimele au fost identificate ca fiind trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani, originari din Ecuador, Mali şi Guineea-Conakry, angajaţi la şantier ca muncitori în construcţii, precum şi o femeie de 30 de ani, arhitectul proiectului de renovare.

Trupurile victimelor, recuperate din ruine de echipele de intervenție

Rămăşiţele lor au fost găsite miercuri dimineaţa, la aproape 15 ore după prăbuşirea structurii interioare a clădirii, faţada rămânând intactă. Poliţia şi pompierii au folosit drone şi câini de urmărire în operaţiunile de căutare şi salvare. Alţi trei muncitori în construcţii au fost răniţi.

Un muncitor în construcţii pe nume Mihail pompa beton în etajele inferioare ale clădirii şi se afla afară când s-a produs prăbuşirea. El a spus că a văzut un nor mare de praf şi a fugit imediat.

Conform registrului online al clădirilor în construcţie din Madrid, proprietatea a fost construită în 1965. A fost supusă a două inspecţii tehnice în 2012 şi 2022 şi a fost clasificată ca "nefavorabilă" din cauza "stării generale a faţadei, exteriorului, pereţilor despărţitori, acoperişului, teraselor de pe acoperiş şi a sistemului de canalizare şi de scurgere".

Fosta clădire de birouri, situată într-o zonă din centrul Madridului populară printre turişti, în apropierea Operei şi a palatului regal, urma să fie transformată într-un hotel de patru stele de către dezvoltatorul Rehbilita, potrivit informaţiilor de pe site-ul său web.

Proprietatea aparţine fondului saudit RSR, un investitor imobiliar specializat în hoteluri de lux şi apartamente turistice în Spania şi Portugalia. RSR a cumpărat-o cu 24,5 milioane de euro (28,5 milioane de dolari) în 2022.

Renovarea sa, aprobată de autorităţile municipale în decembrie 2024, era prevăzută să dureze doi ani.

Conform informaţiilor disponibile din registrul funciar, clădirea are şase etaje, totalizând 6.745 de metri pătraţi.

