Pensionara devenită simbolul crizei locuințelor din Spania a murit. Fusese evacuată după 70 de ani

Maricarmen Abascal, o pensionară în vârstă de 87 de ani, a cărei evacuare a devenit un simbol al crizei locuințelor din Spania și a provocat proteste în întreaga țară, a murit, anunță Sindicatul Chiriașilor din Madrid, potrivit BBC .

Femeia a fost evacuată cu forța din apartamentul în care locuia de mai bine de 70 de ani, pe 23 septembrie. A fost scoasă din locuință pe targă, după ce nu și-a mai putut permite să plătească chiria tot mai scumpă. Pensionara locuia în acel apartament încă din 1956. Tatăl ei închiriase locuința, iar după moartea părinților, ea a rămas chiriașă. Timp de decenii, chiria a fost plafonată, însă situația s-a schimbat după ce imobilul a fost cumpărat, în 2018, de compania Urbagestion.

Chiria a crescut de la 500 la 2.650 de euro pe lună

Chiria a crescut de la 500 ed euro pe lună la 2.650 de euro. Ulterior, compania i-a oferit un contract cu o chirie redusă la 1.650 de euro pe lună, însă suma era în continuare cu 300 de euro mai mare decât pensia femeii.

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Trei tentative anterioare de evacuare au fost blocate de instanță, însă, în cele din urmă, femeia a fost scoasă din locuință și internată în spital. Compania i-a oferit posibilitatea de a reveni în apartament, la o chirie mai mică, însă Maricarmen nu a mai putut semna acordul deoarece se afla în spital. Cauza morții nu a fost anunțată.

Val de reacţii în Madrid

Moartea pensionarei a provocat o reacție puternică la Madrid. În Puerta del Sol, piața centrală în care protestatarii au campat timp de aproape două săptămâni pentru a cere locuințe mai accesibile, oamenii au aprins lumânări în memoria femeii.

Câteva sute de oameni au pornit apoi într-un marș spre Parlamentul spaniol. Protestatarii au scandat "nu vom tolera nicio evacuare în plus și lupta va continua, Mari Carmen este încă vie". După un moment de reculegere, manifestanții au început să strige "asasinii".

Sindicatul Chiriașilor din Madrid a transmis că situația lui Maricarmen Abascal a reprezentat un punct de cotitură în istoria acestei țări. Într-o înregistrare făcută din spital după evacuare, pensionara spunea că nu a reușit să-și apere locuința, dar că a luptat "pentru ca alții să învețe să lupte pentru ceea ce este al lor".

Presiuni pe Guvern

Cazul Maricarmen Abascal a pus presiune pe guvernul spaniol pentru adoptarea unor măsuri de urgență privind criza locuinţelor. Proiectul legislativ a fost însă respins săptămâna trecută în Parlament, ceea ce a dus la noi proteste în mai multe orașe din Spania.

Premierul Pedro Sánchez, care conduce o coaliție de stânga fără majoritate parlamentară, a convocat luni alegeri anticipate pentru 29 noiembrie, după eșecul adoptării legislației privind locuințele. Protestele vor continua la Madrid. Unul dintre manifestanţi a declarat pentru BBC că oamenii vor rămâne în Puerta del Sol "atât timp cât va fi nevoie".