Posibila retragere a trupelor americane din Europa ar face parte dintr-un plan mai amplu al administraţiei Trump de reaşezare a soldaţilor americani la nivel mondial. Confirmaea vine de la secretarul adjunct al Pentagonului. "În prezent, departamentul Apărării este în curs de revizuire a posturii forțelor globale. Nu s-au luat decizii în acest moment. Aceasta este în curs de desfășurare", a declarat Katherine Thompson, secretar adjunct interimar al Pentagonului. Presa americană scria ieri că administraţia Trump ia în calcul să retragă aproximativ 10.000 de soldaţi de pe flancul estic al NATO. Adică 50% din personalul dislocat aici, după ce Putin a invadat Ucraina.

În România sunt aproximativ 1.800 de militari americani

În România sunt aproximativ 1.800 de militari americani. Aproape 1.500 numai aici, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanţa. La Deveselu sunt 200 şi aproape 100 la Câmpia Turzii. <AUGM> Polonezii, însă, au aproximativ 10.000 de militari americani şi tot aici a fost înfiinţată şi prima garnizoană permanentă a armatei americane pe flancul estic al NATO. Tot în Polonia există un post de comandă avansat al Corpului 5 al Armatei SUA, care coordonează acțiunile forțelor terestre americane în Europa și cooperează cu NATO și armata poloneză. În total, Americanii au peste 80.000 de soldaţi şi 40 de baze militare în Europa, în principal în Germania, Italia şi Marea Britanie. Cel mai important general american din Europa, lasă să se înţeleagă că o astfel de decizie ar lăsa România şi alte state.

"În 2022, am crescut brusc numărul trupelor. Am revizuit în mod periodic structura forţelor, iar eu am recomandat mereu să menţinem numărul forţelor trimise. Şi îmi menţin această recomandare şi acum", a declarat Christopher Cavoli, comandantul forţelor SUA în Europa. Discuţiile au loc într-un moment în care Donald Trump încearcă să-l convingă pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina. Aşa că o retragere acum ar fi un semnal extrem de prost, consideră inclusiv congresmeni republicani. "Reducerea numărului trupelor noastre din Europa, în special pe flancul estic al NATO, nu va face decât să slăbească poziţia noastră în negocierile cu Putin", a declarat Mike Rogers, senator republican.

"Suntem într-un conflict pe care nu noi l-am ales. A început când criminalul de război Putin a invadat Ucraina. Şi, mult mai recent, am văzut o încercarea de a manipula alegerile din România, unde, din fericire, nu au reuşit", a declarat Joe Wilson, reprezentant republican în Congres. În ultimii 75 de ani, Statele Unite ale Americii au avut o prezenţă militară continuă în Europa. Administraţia Trumpe consideră însă că principalul interes de securitate este prevenirea unui război cu China. Semnalul a fost dat incă din februerie de secretarul Apărării, care spunea că Europa trebuie să înveţe să se apere singură în faţa ameninţărilor care vin de pe propriul continent. "Vor avea discuţii şi la NATO la sfârşitul acestei săptămâni, cu reprezentanţi ai ţărilor din flancul estic, pe care le va avea noul ambasador al Statelor Unite la Alianţa Nord Atlantică. În strategia pe termen mediu şi lung a Statelor Unite, încă valabilă, flancul estic al Europei este în continuare un aliniament de importanţă strategică", a declarat Emil Hurezeanu, ministrul de Externe.

Până la o decizie în ce priveşte trupele americane din Europa, Comandamentul Armatei SUA în Europa a anunțat retragerea contingentului militar american de pe aeroportul Jasienka, un hub cheie în Polonia de unde sosește ajutorul militar pentru Ucraina. Decizia ar fi însă mai veche, de anul trecut.

