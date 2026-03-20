Guvernul Spaniei a propus vineri un pachet de măsuri în valoare de 5 miliarde de euro pentru a contracara impactul economic al conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie, scrie Reuters.

Măsurile, care necesită aprobarea Parlamentului, includ reducerea TVA la facturile de electricitate la 10%, ieftinirea carburanților cu până la 30 de cenți/litru și acordarea unei subvenții de 20 de cenți pe litru pentru sectoarele agricol și de transport, unele dintre cele mai afectate de creșterea bruscă a prețurilor la energie cauzată de război, scrie Reuters.

Premierul Pedro Sanchez, unul dintre cei mai vocali critici ai atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, a declarat că măsurile vor fi aplicate atât timp cât va fi necesar, dar că "niciun plan nu poate neutraliza suferința acestui război ilegal".

"Sunt 5 miliarde de euro pe care i-am putea aloca pentru burse, sănătate și îngrijire pe termen lung. Sunt foarte, foarte furios pe situație" a spus Sanchez.

Într-un semn al tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare de stânga, partenerul de coaliție de stânga radicală Sumar a amenințat că va vota împotriva măsurilor dacă acestea nu vor aborda și problema prețurilor locuințelor.

Cabinetul a separat însă măsurile de sprijin pentru chiriași și gospodăriile vulnerabile într-un al doilea pachet, care urmează să fie supus votului în camera inferioară săptămâna viitoare.

Acest pachet are însă șanse mai mici să treacă de Parlament, din cauza opoziției partidelor de dreapta, a spus Sanchez.

Cine va fi avantajat de pachetul de măsuri

Sindicatul spaniol CCOO a cerut aprobarea ambelor pachete, în timp ce asociația de transport Fenadismer a afirmat că reducerile de preț la combustibil vor avea un impact limitat, având în vedere amploarea crizei energetice.

Reducerile la combustibil ar putea avantaja în special companiile mari, care își pot crește marjele de profit, a declarat economistul Manuel Hidalgo, cercetător senior la Esade Centre, adăugând că reducerea TVA la electricitate ar putea ajuta mai mult gospodăriile cu venituri mici.

Primele măsuri adoptate pentru a atenua impactul războiului din Iran

Dacă vor fi aprobate, măsurile vor fi printre primele adoptate de guverne pentru a atenua impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra populației, în contextul creșterii prețurilor la petrol și gaze, care riscă să alimenteze inflația și să încetinească economia în țările dependente de importurile de combustibil.

Italia a redus temporar accizele la combustibil, iar Germania analizează introducerea unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere pentru a finanța subvenții pentru navetiști, deși ministrul Economiei a avertizat împotriva reacțiilor pripite la creșterea prețurilor.

Daniela Ciucă

