20.03.2026, 08:01
Qatar pierde miliarde după atacurile Iranului: exporturile de gaz scad cu 17%
Atacurile asupra celei mai mari instalații de GNL din lume vor costa Qatar miliarde de dolari, avertizează ministrul Energiei, citat de BBC.
Oficialii de la Doha confirmă că loviturile iraniene asupra facilității Ras Laffan au avut un impact major, iar estimările indică pierderi uriașe pentru economia țării.
Potrivit ministrului Energiei, capacitatea de export de gaz natural lichefiat (GNL) a Qatarului va scădea cu aproximativ 17% în următorii cinci ani, ceea ce ar putea genera pierderi anuale de până la 20 de miliarde de dolari.
Gazul natural lichefiat este obținut prin răcirea gazului la temperaturi extrem de scăzute, într-un proces realizat în unități industriale specializate, numite "trenuri". În urma atacurilor, două dintre cele 14 astfel de unități au fost avariate.
Atacul Iranului asupra instalației Ras Laffan a venit ca reacție la lovitura lansată de Israel, miercuri, asupra zăcământului de gaze South Pars, aflat în apropiere, în Golful Persic.
"Cinci ani nu înseamnă reparații, ci reconstrucție completă", a declarat Ciaran Roe, director comercial al unei companii de analiză a pieței energiei din Singapore.
Țările din Asia sunt cele mai dependente de gazul natural lichefiat din Qatar, în special Japonia, Coreea de Sud, India și China. În Europa, Italia și Belgia sunt deja clienți importanți, iar dependența continentului de gazele din Orientul Mijlociu este în creștere, după renunțarea la importurile din Rusia în urma războiului din Ucraina.
Qatar este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața globală a gazelor naturale, iar efectele acestor atacuri ar putea avea consecințe pe termen lung.
"Teama ar putea rămâne în piață luni sau chiar ani, iar acest lucru va schimba modul în care guvernele privesc importurile de GNL", a mai spus expertul.
Gazul natural lichefiat este o resursă esențială: este folosit pentru încălzirea locuințelor, gătit, alimentarea navelor și a fabricilor, dar și pentru producerea îngrășămintelor necesare agriculturii.