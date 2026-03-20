Trump vrea 200 de miliarde $ pentru finanţarea războiului: "E un preţ mic de plătit"

Preşedintele Donald Trump a confirmat joi că ar putea solicita o finanţare suplimentară de 200 de miliarde de dolari pentru Pentagon, calificând-o drept un "preţ mic de plătit" pentru a se asigura că armata are tot ce îi trebuie pentru a purta războiul cu Iranul, dar a menţionat că cererea va include mai mult decât ceea ce este necesar pentru războiul cu Iranul, relatează CNN.

"Vrem să fim în cea mai bună formă, cea mai bună formă în care am fost vreodată", a spus Trump în Biroul Oval. "Este un preţ mic de plătit pentru a ne asigura că rămânem în top", a adăugat el.

Trump nu a oferit detalii cu privire la scopul pentru care Pentagonul are nevoie de finanţare, spunând doar că vrea să se asigure că armata dispune de "cantităţi uriaşe de muniţie".

Chiar şi aşa, el a negat că SUA s-ar confrunta cu o lipsă de armament, susţinând că administraţia este "prudentă" în ceea ce priveşte cheltuielile.

"Solicităm fonduri din multe motive, dincolo chiar şi de ceea ce discutăm în legătură cu Iranul", a spus Trump. "În special muniţia, avem cantităţi mari din cea de calitate superioară, dar o păstrăm", a susţinut el.

Cererea armatei americane de 200 de miliarde de dolari ca fonduri suplimentare pentru războiul cu Iranul s-a lovit joi de o opoziţie puternică în Congresul SUA, în timp ce democraţii şi chiar unii republicani au pus la îndoială necesitatea banilor după alocările mari pentru apărare de anul trecut, relatează Reuters.

Informaţia potrivit căreia Departamentul Apărării a solicitat Casei Albe să aprobe o cerere de peste 200 de miliarde de dolari adresată Congresului pentru finanţarea războiului din Iran a apărut mai întâi pe surse, în Washington Post.