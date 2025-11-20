Alertă în capitalele occidentale, după ce Donald Trump a aprobat un plan de pace care echivalează cu o capitulare a Ucrainei. Documentul prevede cedarea unor teritorii către Rusia şi ca armata Kievului să îşi reducă efectivul la jumătate. Pentru teritoriile primite, Rusia ar urma să plătească chirie, iar americanii ar urma să ofere garanţii de securitate. Liderii europeni au respins din start planul şi au cerut ca Uniunea Europeană şi Ucraina să ia parte la negocieri.

Planul de pace în 28 de puncte a fost negociat în timpul unei întâlniri secrete la Miami între o delegaţia americană din care au făcut parte, vicepreşedintele Statelor Unite, JD Vance, secretarul de Stat, Marco Rubio, ginerele lui Trump, Jared Kushner şi emisaul special Steve Witkoff, în timp ce din partea Rusiei a fost Kirill Dimitriev, un influent oficial de la Kremlin.

Potrivit propunerii de acord, Rusia ar urma să primească toată regiunea Donbas, pe care o controlează în prezent în proporţie de 88%. Moscova va plăti anual o anumită sumă în schimbul teritoriului, ca un fel de chirie. Zelenski va fi forţat să reducă numărul militarilor la jumate. În plus, va renunţa şi la multe dintre armele primite din Occident, iar trupele străine vor fi interzise în Ucraina. La schimb, Washingtonul ar urma să ofere garanţii de securitate.

Moscova a refuzat să confirme negocierile secrete.

Planul a fost imediat refuzat de europeni.

Astăzi, secretarul armatei americane şi şeful statului major au mers la Kiev să îi prezinte detaliile lui Volodimir Zelenski. Asta după ce liderul de la Kiev a aflat din presă despre negocieri şi a refuzat să se vadă cu Steve Witkoff, căruia voia să îi prezinte o strategie europeană de a încheia conflictul.

Pe reţeaua de socializare X, secretarul de Stat american a avertizat că "realizarea unei păci durabile va necesita ca ambele părți să accepte concesii dificile, dar necesare".

