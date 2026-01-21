Vladimir Putin se întâlneşte joi cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, pentru a discuta planul de pace al SUA pentru rezolvarea conflictului în Ucraina, a anunţat miercuri Kremlinul.

Putin se întâlneşte joi cu emisarul american Steve Witkoff pentru a discuta planul de pace în Ucraina - Profimedia Images

"Aşteptăm aceste contacte mâine (joi). Ele figurează în agenda preşedintelui", a confirmat pentru agenţia oficială de presă rusă TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Rusia a cerut întâlnirea"

Steve Witkoff însuşi a confirmat într-o declaraţie pentru canalul CNBC că mâine va pleca la Moscova împreună cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump. "Rusia a solicitat o întâlnire", a afirmat Witkoff, subliniind că problema teritorială rămâne principalul obstacol în negocieri.

În acelaşi timp, el a confirmat declaraţii precedente ale Kievului că părţile - Ucraina şi SUA - au convenit în proporţie de "90%" planul de pace, iar în weekend au fost înregistrate noi progrese în cadrul consultărilor cu delegaţia ucraineană în Florida, potrivit lui.

Ultima oară Witkoff a fost primit de Putin la Kremlin pe 2 decembrie 2025, reuniune în care cele două părţi nu au reuşit să se apropie de un consens, după cum a recunoscut Kremlinul. Delegaţia americană, care va purta miercuri consultări cu reprezentanţii Ucrainei în cadrul Forumului economic de la Davos, se va deplasa mai întâi la Moscova, iar apoi în Oman.

Discuţii despre Ucraina

Witkoff s-a întâlnit marţi după-amiază la Davos cu emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, cu care a convenit în noiembrie 2025 asupra planului de pace american, modificat ulterior de Kiev şi aliaţii săi europeni.

În declaraţii făcute pentru Bloomberg TV, emisarul american a subliniat că s-au înregistrat "progrese majore" în ultimele "trei-patru săptămâni". Preşedintele SUA a afirmat recent că liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, ar fi principalul obstacol în calea unei soluţii paşnice în Ucraina, notează EFE.

