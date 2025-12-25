Antena Meniu Search
Polonia interceptează un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice

Polonia a interceptat un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice. Țara a închis temporar o parte din spațiul aerian lângă Belarus.

25.12.2025 , 15:28
Polonia interceptează un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice

Avioanele poloneze au interceptat un avion rus de spionaj care zbura aproape de granițele spațiului aerian al Poloniei, deasupra Mării Baltice, a anunțat joi armata țării, conform TVP World.

Flancul estic al NATO rămâne în continuare în stare de alertă maximă pentru posibile încălcări ale spațiului aerian, după incidentele din septembrie.

Atunci, trei avioane rusești au pătruns în spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute și peste 20 de drone ruse au intrat în spațiul aerian polonez.

"În această dimineață, deasupra apelor internaționale ale Mării Baltice, avioane de vânătoare poloneze au interceptat, identificat vizual și escortat din zona lor de responsabilitate un avion de recunoaștere rus care zbura în apropierea granițelor spațiului aerian polonez", a declarat armata.

Armata a mai precizat că, în timpul nopții, au fost observate obiecte care intrau în spațiul aerian polonez din direcția Belarusului.

"După o analiză detaliată, s-a stabilit că acestea erau cel mai probabil baloane de contrabandă, care se deplasau în funcție de direcția și viteza vântului", a adăugat instituția.

Pentru a proteja siguranța, o parte din spațiul aerian deasupra regiunii Podlaskie, în nord-estul Poloniei, lângă Belarus, a fost temporar închis traficului civil.

Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe"
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
