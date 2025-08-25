Polonia nu va mai plăti abonamentul Starlink pentru Ucraina. Decizia, luată de noul preşedinte Nawrocki

Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la reţeaua de sateliţi de comunicaţii Starlink, după ce noul preşedinte conservator polonez Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungea plata acestui abonament prin care Ucraina are acces la reţeaua de sateliţi a miliardarului Elon Musk, o reţea esenţială pentru comunicaţiile şi operaţiunile de luptă ale armatei ucrainene în războiul cu Rusia, transmite Reuters, citată de Agerpres.

"Legea, faţă de care preşedintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistenţă, adică finanţarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor", a declarat un purtător de cuvânt al ministerului polonez al Digitalizării. "Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanţare începând cu 1 octombrie", a adăugat oficialul citat.

Armata ucraineană depinde în mare măsură de terminalele Starlink

Prin reţeaua de sateliţi Starlink, miliardarul american Elon Musk a ajutat Ucraina să menţină operaţionale internetul şi comunicaţiile, după ce odată cu lansarea invaziei, în februarie 2022, Rusia a distrus reţelele de internet şi telefonie mobilă ucrainene.

Armata ucraineană depinde în mare măsură de terminalele Starlink ale companiei SpaceX pentru comunicaţiile pe câmpul de luptă şi pentru unele operaţiuni cu drone. Aceste sisteme s-au dovedit rezistente în faţa operaţiunilor de spionaj şi bruiaj desfăşurate de inamic.

Conform guvernului de la Kiev, până în aprilie anul acesta Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink. Uşor de transportat şi de utilizat, aceste dispozitive de mărimea unei cutii de pizza comunică cu miile de sateliţi SpaceX plasaţi pe orbită. Primele terminale au fost furnizate Ucrainei chiar de SpaceX, altele fiind donaţii finanţate de Polonia, SUA şi Germania.

