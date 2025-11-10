Povestea milionarului de 35 de ani care s-a săturat de prea mult bine și s-a întors la muncă: Mă plictiseam

Banii nu aduc fericirea. Asta pare să spună Tom Grogan, un tânăr milionar din Midlands, Anglia. După ce și-a vândut pachetul majoritar din firma pe care a înființat-o Wingstop UK pentru 400 de milioane de lire sterline, antreprenorul de 35 de ani a crezut că pentru el viața abia începe.

Doar că realitatea i-a demonstrat altceva lui Tom Grogan. Averea nu l-a făcut să simtă că viața lui s-a împlinit peste noapte. Așa că a decis să se întoarcă la muncă.

„Timp de șapte ani, tot ce aveam în cap era cum să fac această afacere să reușească. Doar la asta mă gândeam zi și noapte. Iar când, în sfârșit, ajungi acolo, e puțin ciudat. Te gândești: Ok, am terminat. Și acum ce? Iar banii, de fapt, nu umplu golul acela”, a declarat Grogan într-un interviu pentru Fortune.

După aproape un deceniu în care a construit un brand de la zero în Marea Britanie, pornind de la un simplu email trimis în Texas, trecând prin 50 de refuzuri din partea investitorilor și ajungând la 57 de restaurante, antreprenorul recunoaște că viața după vânzare e o provocare complet diferită.

De la muncitor plătit cu 5 dolari pe oră la multimilionar

Ascensiunea lui Grogan a fost bruscă. A trecut rapid de la munca pe șantier la statutul de fondator de companie și totul pe când avea 20 și ceva de ani. Dar tranziția de la antreprenor la multimilionar a fost surprinzător de lentă, după cum recunoaște chiar el.

„Trebuie să-ți schimbi complet mentalitatea. Nu mai construim o afacere, acum gestionăm bani și sunt două lucruri total diferite. A trebuit să învățăm despre instrumente financiare, acțiuni, obligațiuni, toate lucruri complet noi pentru noi. Dar suntem foarte atenți și strategici”, a mai povestit tânărul.

În loc să-și cumpere un conac sau o flotă de mașini sport, Grogan spune că încă stă în chirie. Împreună cu ceilalți doi cofondatori, Herman Sahota și Saul Lewin, au decis ca prima jumătate a anului să o folosească pentru lua o pauză și a se gândi ce vor să facă mai departe.

Un lucru însă e clar: nu are de gând să se retragă pe o plajă și să trăiască doar din roadele muncii lui.

„E plictisitor,” spune Grogan. „Nu pot trăi o viață stând pe o plajă. Ai nevoie de ceva care să îți țină mintea ocupată, care să te provoace. Ai nevoie de un scop pentru care să te trezești dimineața, iar acum, sincer, nu-l am”.

De aceea, deja se gândește la următoarea provocare, deși nu știe încă în ce domeniu va fi, e sigur că nu va fi în industria alimentară sau a băuturilor.

Golul de după succes

Grogan nu este singurul care a simțit acel gol ciudat ce apare după un succes uriaș. Ani întregi de muncă intensă, dedicare și stres pot lăsa în urmă un vid atunci când totul se termină brusc.

De exemplu, Brian Chesky, cofondator și CEO al Airbnb, a spus că listarea companiei la bursă, chiar dacă l-a făcut miliardar, a fost „una dintre cele mai triste perioade” din viața lui.

Crescut într-o familie modestă, cu părinți asistenți sociali, Chesky credea că succesul îi va aduce iubirea și admirația pe care și le dorea. „Îmi imaginam că, dacă voi reuși, o să fiu înconjurat de oameni, de prieteni, o să am dragoste, tot ce-mi lipsea și că viața mea se va rezolva”, a spus el în podcastul Armchair Expert.

Dar când Airbnb a atins o valoare de 100 de miliarde de dolari și „toată lumea din liceu știa cine sunt”, el se simțea mai singur ca niciodată. Lucra până la 18 ore pe zi, complet devotat companiei.

„La poalele muntelui ai speranță” a concluzionat el despre drumul de la start-up la miliardar. „Dar problema e că, atunci când ajungi în vârf, de multe ori ești singur acolo sus, deconectat”.

