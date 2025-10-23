Încă o tragedie aviatică. Un milionar din Suceava a murit după ce avionul ultraușor pe care îl pilota s-a prăbușit în Vaslui. Bărbatul de 65 de ani are afaceri în comerţ, imobiliare şi un laborator de analize medicale. Omul de afaceri este a șaptea victimă a unui astfel de accident în doar patru luni. Experții atrag atenția: avioanele ușoare sunt tot mai accesibile, costă cât o maşină, dar sunt extrem de periculoase atunci când nu sunt respectate regulile.

Avionul ultrauşor a decolat de pe aeroportul din Suceava la ora 08:40. După 200 de kilometri în aer a dispărut de pe radar şi la scurt timp s-a prăbuşit într-o pădure din apropierea localităţii Băcani, din Vaslui.

La ora 10:20, sistemul eCall al aeronavei a sunat automat la 112. Primele echipaje au plecat imediat, dar au ajuns abia după 30 de minute. Avionul era prins între copaci, într-o zonă greu accesibilă. Echipele de intervenție au reușit să ajungă la locul prăbușirii la 10:56. Din păcate, pentru pilot nu s-a mai putut face nimic.

Cine este milionarul care a murit în accidentul aviatic

"A venit la colţul pădurii, s-a învârtit aici la colţul pădurii şi a luat-o către pădure. Şi am auzit o bubuitură", a declarat un localnic.

La manșă era Ioan Pavel, un milionar de 65 de ani din Suceava. Patron al unei renumite companii de cafea pe care a vândut o în Qatar, omul de afaceri deținea şi o clinică de analize medicale și cumpărase mai multe clădiri ale unei foste bănci. În Iaşi, urma să construiască mai multe blocuri de 25 de etaje pe un teren de patru hectare.

"A fost un tip foarte profesionist, el nu se juca cu jumătăţi de măsură. La el, ori era albă, ori era neagră. El are un hotel prin Suceava, a cumpărat multe construcţii prin toată ţara. Era un tip care investea banii foarte atent, nu se arunca să investească bani, aşa, doar să se afle în treabă", a declarat Ioan Pavăl - primarul comunei Dumbrăveni.

Proprietar al unei asociaţii viticole, mergea la Vaslui să se întâlnească cu angajaţii la podgoriile pe care le deţinea.

"Am văzut că nu mai vine, trecuseră peste 35 de minute. A sunat colegul si a zis că s-a auzit un avion, apoi o bubuitură şi nu a mai dat niciun semnal. Bine că nu a fost şi băiatul lui că, de obicei, băiatul lui venea cu el", a declarat un martor.

Ipoteza principală a tragediei este cea a unei erori de pilotaj. O expertiză va stabili însă cauzele exacte. "În cursul acestei dimineţi noi am emis şi un cod galben de ceaţă, cu vizibilitate sub 200 de metri, dar nu ne putem pronunţa dacă ceaţa a fost unul din motivele pentru care accidentul s-a produs", a declarat Eduard Popica - prefectul judeţului Vaslui.

În doar patru luni, şapte oameni şi-au pierdut viaţa în accidente cu avioane de mici dimensiuni. Pentru pasionaţii de zbor care au licenţă, o aeronavă e tot mai accesibilă.

"Nu trebuie să ai foarte mulţi bani, că un avion ultrauşor costă aproximativ cât o maşină relativ nouă, maşină românească", a declarat Adrian Moroe - pilot.

Experţii spun că, în mai mult de jumătate dintre accidentele cu avioanele uşoare vinovat e omul, nu aparatul. "Poate greşi inclusiv de la pregătirea zborului, neadaptarea la condiţiile meteo din zona respectivă neadaptarea la aerodromul pe care operează. Oboseală, neatenţie", a declarat George Rotaru - directorul Aeroclubului României.

În România sunt înregistrate 560 de avioane ultrauşoare şi 1580 de licenţe de zbor.

