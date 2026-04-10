Statele Unite mulțumesc României pentru sprijinul pe care Bucureștiul l-a dat în operațiunea militară împotriva regimului din Iran, în timp ce alți aliați au întors spatele. În Orientul Mijlociu, situația rămâne explozivă. Armistițiul americano-iranian este blocat în punctul Ormuz: Iranul vrea să controleze militar strâmtoarea, spre nemulțumirea administrației Trump. Negocierile care ar trebui să aibă loc zilele acestea la Islamabad sunt, momentan, incerte.

Mesajul de mulțumire a fost transmis direct de secretarul de Stat, Marco Rubio, într-o discuție telefonică cu Oana Țoiu, șefa diplomației române. Americanii ne numesc un "partener adevărat" și ne laudă că am permis staționarea avioanelor-cisternă ce au realimentat bombardierele care au lovit în Orient.

... scrie în mesajul publicat pe site-ul Departamentului de Stat. Mulțumirile vin în condițiile în care Donald Trump amenință cu ieșirea din NATO, după ce numeroși aliați occidentali precum Spania, Italia, Marea Britanie sau Polonia au refuzat să sprijine operațiunile americane din Iran. Au promis, în schimb, sprijin post-război, în special în ce privește redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Keir Starmer îl compară pe Trump cu Putin

Premierul britanic a mers chiar mai departe: l-a comparat pe Trump cu Putin.

"M-am săturat că familiile din întreaga țară văd cum facturile lor la energie cresc și scad, facturile companiilor cresc și scad, din cauza acțiunilor lui Putin sau Trump în întreaga lume", a spus premierul Marii Britanii, Keir Starmer.

Viitorul conflictului din Orientul Mijlociu depinde de negocierile programate în acest weekend la Islamabad. JD Vance, vicepreședintele SUA, este deja în drum spre Pakistan. Deși au refuzat să confirme oficial, la Islamabad ar fi ajuns deja ministrul de externe și președintele parlamentului iranian.

Strâmtoarea Ormuz rămâne mărul discordiei

Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul punct asupra căruia nu există nicio variantă de consens în armistițiul de pace. Noul ayatollah, Mojtaba Khamenei, vrea ca armata iraniană să controleze canalul navigabil.

"Afirmăm clar că Strâmtoarea Hormuz va intra în mod decisiv sub controlul complet al forțelor armate și al altor organisme de securitate", a spus șeful Comisiei pentru Securitate Națională a Parlamentului Iran, Ebrahim Azizi.

O manevră pe care președintele american o consideră o idee foarte proastă. La fel consideră și decizia iranienilor de a cere până la două milioane de dolari pentru fiecare navă care trece prin strâmtoare.

JD Vance spune că americanii sunt dispuşi "să le întindă o mână" iranienilor

"Așa cum a spus președintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, noi suntem cu siguranță dispuși să le întindem o mână. Dacă vor încerca să ne păcălească, atunci vor constata că echipa de negociere nu este atât de receptivă", a declarat vicepreședintele american JD Vance.

Un alt punct fierbinte pe agenda discuțiilor vor fi și bombardamentele continue ale Israelului în Liban. Au fost sute de morți și răniți în urma atacurilor care au atins mai multe zone rezidențiale din Beirut. Regimul de la Teheran vrea ca un eventual acord de pace să cuprindă și oprirea ofensivei Israelului împotriva Hezbollah, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu cere negocieri separate cu Libanul, pentru dezarmarea grupării teroriste.

