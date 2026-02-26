India caută relaţii mai strânse cu Israelul. Modi, la Ierusalim: Luptăm împreună împotriva terorismului

"India şi Israelul afirmă clar că nu există loc pentru terorism în lume, sub nicio formă. Terorismul nu va fi tolerat. Ne vom opune împreună. Ne vom opune întotdeauna în viitor", a declarat joi Narendra Modi, în timpul unei conferinţe de presă alături de omologul său israelian, Beniamin Netanyahu. În prima zi a vizitei sale, Modi a subliniat că ţara sa stă ferm alături de Israel şi a transmis condoleanţe pentru victimele atacului lansat împotriva teritoriului israelian de mişcarea islamistă palestiniană Hamas pe 7 octombrie 2023.

"Umanitatea nu trebuie să devină niciodată victima unui conflict", a adăugat el.

India şi Israelul sunt hotărâte să lupte împreună împotriva "terorismului la nivel global", a afirmat joi premierul indian Narendra Modi, la finalul unei vizite de două zile la Ierusalim, conform AFP, preluat de Agerpres.

India şi Israelul vor colabora în mai multe domenii

Modi, aflat în cea de-a doua sa vizită în Israel în calitate de premier, a discutat, de asemenea, despre viitoarea cooperare dintre cele două ţări.

"Împreună, vom avansa către dezvoltarea comună, producţia comună şi transferul de tehnologie", a spus el, menţionând "cooperarea în sectoare precum energia nucleară civilă şi spaţiul".

Premierul israelian a descris vizita lui Modi ca fiind "extraordinar de productivă". "Viitorul le aparţine celor care inovează, iar Israelul şi India se concentrează pe inovaţie", a afirmat Beniamin Netanyahu.

O serie de memorandumuri de înţelegere au fost semnate în faţa presei, în domenii precum educaţia, inteligenţa artificială, tehnologia şi agricultura.

Creşterea economică rapidă a Indiei şi "puterea de inovare" a Israelului formează o "bază naturală" pentru viitoarele parteneriate, a declarat premierul Modi într-un discurs susţinut miercuri în parlamentul israelian.

În ultimii ani, India şi-a consolidat parteneriatul cu Israelul în domeniile apărării, agriculturii, tehnologiei şi securităţii cibernetice. În acelaşi timp, într-un Orient Mijlociu aflat în prezent sub tensiune, India menţine relaţii puternice cu statele din Golf şi cu Iranul, principalul inamic al Israelului.

