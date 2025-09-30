Premierul palestinian: Guvernul este pregătit pentru reconstrucția Gazei și reforme naționale

Mohamed Mustafa anunță că executivul de la Ramallah își asumă gestionarea ajutorului de urgență, reconstrucția și reformele structurale, în contextul recunoașterii internaționale tot mai largi a Statului Palestina și al apelurilor pentru încetarea războiului.

Prim-ministrul și ministrul de Externe al Autorității Palestiniene, Mohamed Mustafa, se adresează presei în timpul Reuniunii Ministeriale de la Madrid pentru implementarea soluției celor două state, la Ministerul Afacerilor Externe, Uniunii Europene și Cooperării, pe 25 mai 2025, la Madrid, Spania - Profimedia

Premierul Mohamed Mustafa a declarat că executivul este gata să gestioneze atât eforturile imediate de ajutor și reconstrucție în Gaza, cât și procesul de reformă națională, pe fondul recunoașterii internaționale tot mai largi a Statului Palestina și al apelurilor de oprire a războiului, conform MEDIAFAX.

Prim-ministrul Mohamed Mustafa a subliniat, la începutul ședinței săptămânale a cabinetului de la Ramallah, că guvernul este pregătit să își asume pe deplin responsabilitățile naționale în Cisiordania și Gaza, atât în ceea ce privește intervențiile de urgență și reconstrucția, cât și continuarea reformelor structurale, potrivit agenției Wafa.

El a arătat că Declarația de la New York, adoptată în septembrie, recunoașterea tot mai extinsă a Statului Palestina și planurile internaționale pentru încetarea conflictului constituie o bază pentru consolidarea parcursului spre un stat palestinian independent.

"Aceste eforturi trebuie să prevină strămutările, anexările și încercările de subminare a Autorității Naționale Palestiniene", a spus Mustafa.

Guvernul anunță reforme și apeluri internaționale

Cabinetul a aprobat lansarea unui proces de evaluare funcțională a ministerelor și agențiilor guvernamentale, pentru a sprijini reforma instituțională și pentru a alinia prioritățile naționale la resurse și structuri moderne de management.

Miniștrii au făcut apel la comunitatea internațională să intervină urgent pentru a opri evacuările forțate din cartierul Batn al-Hawa, în Silwan, în apropiere de Moscheea Al-Aqsa, după epuizarea căilor legale.

Ministerul de Externe a primit mandat să demareze demersuri diplomatice pentru a bloca aceste măsuri considerate ilegale.

