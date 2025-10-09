Preşedintele Israelului spune că Trump merită Premiul Nobel pentru Pace. Herzog: "Nu există nicio îndoială"
Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a lăudat joi rolul liderului american Donald Trump în intermedierea unui acord între Israel şi gruparea palestiniană Hamas pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza. El a afirmat că preşedintele american merită Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale, relatează dpa, citată de Agerpres.
"Nu există nicio îndoială că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru acest lucru", a scris Herzog pe X, numind acordul "o şansă de a repara, de a vindeca şi de a deschide un nou orizont de speranţă pentru regiunea noastră".
Trump a anunţat anterior că negocierile indirecte din Egipt au produs un progres. În cadrul primei faze a planului de pace al SUA, toţi ostaticii deţinuţi în Gaza vor fi eliberaţi, iar forţele israeliene se vor retrage pe o linie convenită. Hamas şi-a confirmat participarea la acord.
Trump a pus ochii pe Premiul Nobel pentru Pace de mai mult timp
Vorbind recent la Adunarea Generală a ONU din New York, Trump a declarat că a pus deja capăt mai multor războaie de când a preluat mandatul la începutul acestui an şi ar trebui ca acest lucru să îi fie recunoscut printr-un Premiu Nobel pentru Pace.
Comitetul Nobel urmează să anunţe vineri laureatul din acest an.
