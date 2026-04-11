Preşedintele SUA vrea să construiască un arc de triumf la Washington. Cum va arăta "Arc de Trump"

Președintele american Donald Trump vrea să construiască un arc de triumf la Washington, aproape de trei ori mai înalt decât cel din București. Administrația Trump a prezentat vineri noi randări ale arcului triumfal propus, o structură de aproximativ 76 de metri care ar urma să domine un sens giratoriu din apropierea Cimitirului Național Arlington, scrie Politico.

Monumentul, denumit "Independence Arch" (Arcul Independenței – n. red.), face parte din efortul mai amplu al președintelui Donald Trump de a-și lăsa amprenta asupra capitalei și de a marca împlinirea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență în acest an.

"Arcul triumfal din Memorial Circle va fi unul dintre cele mai emblematice repere nu doar din Washington, D.C., ci din întreaga lume. […] Va îmbunătăți experiența vizitatorilor la Cimitirul Național Arlington pentru veterani, familiile celor căzuți și pentru toți americanii, servind drept un memento vizual al sacrificiilor nobile făcute de atât de mulți eroi americani de-a lungul istoriei noastre de 250 de ani, astfel încât noi să ne putem bucura astăzi de libertățile noastre. Președintele Trump va continua să își onoreze veteranii și să ofere celei mai mari națiuni de pe Pământ — America — gloria pe care o merită", a declarat Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, citat de Politico.

Cum va arăta Arcul lui Trump

Articolul continuă după reclamă

Structura principală a arcului ar avea aproximativ 50 de metri înălțime, dar ar fi completată de doi vulturi aurii de circa 7 metri, amplasați pe socluri, precum și de o statuie aurie, înaripată, a "Lady Liberty", de aproximativ 18 metri, care ține o torță, potrivit imaginilor depuse vineri de Departamentul de Interne la Comisia pentru Arte Frumoase. Fraza "One Nation Under God" ar urma să fie inscripționată cu aur în partea superioară a structurii, iar patru lei aurii ar fi amplasați pe piedestale la cele patru colțuri ale bazei. Randările arată că arcul ar include două niveluri superioare, dintre care unul ar fi destinat vizitatorilor pentru observație.

Arcul este propus pentru Memorial Circle, un sens giratoriu aflat chiar la limita capitalei, într-o zonă care respectă reguli stricte de dezvoltare stabilite prin Legea privind lucrările comemorative (Commemorative Works Act). Comisia urmează să analizeze planul într-o ședință de săptămâna viitoare.

Veteranii din războiul din Vietnam, nemulţumiţi de iniţiativa lui Trump

Legea limitează noile lucrări comemorative din zonă la cele cu "semnificație istorică majoră și durabilă pentru Statele Unite".

Un grup de veterani din războiul din Vietnam, reprezentați de organizația progresistă Public Citizen, a dat în judecată pentru a bloca construcția arcului, susținând că administrația Trump nu a respectat etapele necesare pentru obținerea aprobării construirii arcului.

Și câțiva membri ai Congresului au depus un punct de vedere în proces, argumentând că ridicarea arcului fără aprobarea Congresului ar încălca legea.

Daniela Ciucă

Întrebarea zilei Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰