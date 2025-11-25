Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul record cu care a fost vândută cea mai scumpă maşină din lume. A fost adusă cu elicopterul

Cea mai scumpă maşină din lume a fost vândută pentru o sumă record, la o licitaţie din Las Vegas. Maşina a fost adusă în faţa cumpărătorilor cu elicopterul.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 11:34
Preţul record cu care a fost vândută cea mai scumpă maşină din lume. A fost adusă cu elicopterul - Preţul record cu care a fost vândută cea mai scumpă maşină din lume. A fost adusă cu elicopterul - Instagram

Super-maşina Gordon Murray S1 LM a fost achiziţionată la licitaţie pentru 20,6 milioane de dolari şi a devenit astfel cea mai scumpă maşină tranzacţionată vreodată în istorie. Licitaţia a fost organizată la Las Vegas, în acelaşi weekend în care a fost organizat şi Marele Premiu din Formula 1.

S1 LM s-a fabricat în doar 5 exemplare şi reprezintă un omagiu adus modelului McLaren F1 GTR. Supercar-ul are un motor V12 aspirat natural de 4,3 litri ce dezvoltă 690 cai putere. Are transmisie manuală şi un sistem de evacuare învelit în folie de aur de 18 karate. Maşina are doar 3 locuri, cu scaunul şoferului plasat central.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

masina las vegas licitatie pret
Înapoi la Homepage
Salariul fabulos pe care Andrei Rațiu îl câştigă la Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei României e cel mai bine plătit
Salariul fabulos pe care Andrei Rațiu îl câştigă la Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei României e cel mai bine plătit
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
Putin oferă Chinei zăcămintele de litiu, tantal și niobiu din Siberia, pentru că nu are bani să le extragă și să le transporte
Putin oferă Chinei zăcămintele de litiu, tantal și niobiu din Siberia, pentru că nu are bani să le extragă și să le transporte
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Ştiri externe » Preţul record cu care a fost vândută cea mai scumpă maşină din lume. A fost adusă cu elicopterul