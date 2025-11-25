Preţul record cu care a fost vândută cea mai scumpă maşină din lume. A fost adusă cu elicopterul

Cea mai scumpă maşină din lume a fost vândută pentru o sumă record, la o licitaţie din Las Vegas. Maşina a fost adusă în faţa cumpărătorilor cu elicopterul.

Super-maşina Gordon Murray S1 LM a fost achiziţionată la licitaţie pentru 20,6 milioane de dolari şi a devenit astfel cea mai scumpă maşină tranzacţionată vreodată în istorie. Licitaţia a fost organizată la Las Vegas, în acelaşi weekend în care a fost organizat şi Marele Premiu din Formula 1.

S1 LM s-a fabricat în doar 5 exemplare şi reprezintă un omagiu adus modelului McLaren F1 GTR. Supercar-ul are un motor V12 aspirat natural de 4,3 litri ce dezvoltă 690 cai putere. Are transmisie manuală şi un sistem de evacuare învelit în folie de aur de 18 karate. Maşina are doar 3 locuri, cu scaunul şoferului plasat central.

