Comparaţia făcută de o româncă între preţurile din Lidl România şi acelaşi magazin din Germania. "Dacă tu câştigi 2.000 de euro, nu-ţi permiţi nimic"

La alimentele de bază şi produsele uzuale, preţurile nu diferă foarte mult a fost concluzia româncei. Ceea ce diferă însă sunt salariile. "Am fost şi în România, dragilor, am văzut preţurile şi acolo. Eu nu ştiu salariul minim pe economie din România, dar ştiu salariul minim pe economie în Germania. Bineînţeles, pentru oamenii care câştigă aici 1.600 euro la full-time totul este foarte scump. Deci nu-ţi vine să crezi. Roşioare mici, deci 15 roşiare la 3 euro (n.red. aproximativ 15 lei). Trebuie să vorbim serios, e foarte scumpă viaţa şi în Germania. Uleiul costă 4,49 euro (n.red. 22 de lei). Dacă tu câştigi 2.000 de euro şi ai chiria 900 de euro, şi aici, în Germania e greu de supravieţuit. Nu-ţi mai permiţi nici maşină, nici concedii, nici absolut nimic, supravieţuieşti şi atât. Ouăle bio costă 3.39 euro (n.red. aproximativ 17 lei), 10 bucăţi", a spus Nicoleta pe reţelele de socializare.

Diferenţa uriaşă între salariile medii din Germania şi România

Femeia a continuat cumpărăturile şi a prezentat şi preţurile celorlalte produse pe care le-a cumpărat. "Am ajuns la peşte. 200 de grame de somon costă 6,79 euro (n.red. aproximativ 34 de lei). Am luat două pachete de aripiroare care cred că m-au costat undeva la 12 euro (n.red. aproximativ 60 de lei). Un kilogram de caşcaval tăiat, feliat, costă 6,49 de euro (32 de lei). Actimelul, deşi nu l-aş lua dar îi place fiului meu, costă 3,49 euro (17,5 lei). Untul costă între 2,5 şi 3 euro (12-15 lei). Există şi unt la 4 euro, dar mai cumpărăm margarină ca să economisim. Brânza, marca Lidl, are 800 de grame cu tot cu zer şi a costat 7 euro (35 lei). Iaurţelul, patru păhărele la un euro (5 lei), e convenabil", a mai spus românca.

Articolul continuă după reclamă

"Eu ştiu că şi în România e foarte greu. Am văzut preţuri în România aproape la fel ca în Germania şi nu-mi pot imagina cum trăiesc oamenii acolo. Totuşi, vă spun sincer, şi aici sunt pensionari care câştigă 1.200 de euro (6.000 de lei) şi o duc greu. Lapte? Un litru de lapte pasteurizat costă un euro (5 lei) şi nici măcar nu e ţinut la rece, e ţinut pe paleţi. Ce lapte o fi ăsta, nu ştiu. Cafeaua? Un kilogram costă 9,99 euro (50 de lei) şi e la reducere. Dacă nu ai aplicaţia lor, nu primeşti nicio reducere. Pamperşii pentru copii costă 22 de euro (110 lei), iar detergentul la pungă mare costă 19 euro (95 de lei). Eu nu am cumpărat tot ce v-am arătat, dar am plătit 87 de euro (n.red. aproximativ 435 lei)", a încheiat Nicoleta.

Începând cu 1 ianuarie 2025 au intrat în vigoare modificări fiscale şi în Germania, ceea ce înseamnă pentru că un program normal de muncă un neamţ câştigă aproximativ 2.220 de euro. Salariul pe care îl încasează un român este de 814 euro, dar primeşte de fapt în mână 500 de euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai alege o mașină electrică în locul uneia clasice, dacă ai putea plăti în rate printr-un program de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰