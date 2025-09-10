Antena Meniu Search
Prima reacţie a Rusiei: Nu există dovezi că dronele din Polonia sunt ale noastre

Convocat la Ministerul de Externe de la Varșovia, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaş, a afirmat miercuri că autoritățile poloneze nu au prezentat probe care să arate că dronele doborâte pe teritoriul lor ar proveni din Rusia, conform agenţiei ruse RIA și preluată de Reuters, AFP și Agerpres.

la 10.09.2025 , 12:37
Prima reacţie a Rusiei: Nu există dovezi că dronele din Polonia sunt ale noastre - Hepta

"Considerăm acuzaţiile neîntemeiate. Nu a fost adusă nicio dovadă că dronele sunt de origine rusă", a declarat Andrei Ordaş.

Ordaş a precizat că a fost "convocat la Ministerul (polonez) al Afacerilor Externe la 12:00 (10:00 GMT)", potrivit RIA, preluată de AFP.

Polonia a denunţat miercuri un "act de agresiune" în urma încălcării "fără precedent" a spaţiului său aerian de către dronele ruse în primele ore ale dimineţii, care a forţat închiderea mai multor aeroporturi şi convocarea urgentă a unei reuniuni a Adunării Naţionale de Securitate.

Operaţiunea, în care Armata a folosit arme pentru a doborî mai multe drone şi care s-a încheiat între timp, a durat toată dimineaţa. Avioane de vânătoare F-35 ale aliaţilor, în special cele ale Forţelor Aeriene Regale Olandeze (Koninklijke Luchtmacht), au ajutat Varşovia să garanteze securitatea cerului polonez.

Cetăţenii au fost avertizaţi că, dacă găsesc drone doborâte sau fragmente din acestea, nu trebuie să se apropie de ele, să le atingă sau să le mişte până când nu sunt inspectate de echipe de genişti.

